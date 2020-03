La saison 2020 devrait commencer fin mai

Date publiée: 13 mars 2020

La FIA et la Formule 1 ont annoncé qu’elles «s’attendaient» à ce que la saison 2020 commence maintenant fin mai.

L’ouverture de la saison en Australie a été annulée quelques heures seulement avant le début du FP1, alors qu’il a été annoncé que les GP de Bahreïn et du Vietnam, qui auraient été respectivement les deuxième et troisième manches de la saison, ont été reportés.

Les rapports suggèrent que le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 7 juin aurait pu devenir la première course de la saison, mais la FIA et la F1 «s’attendent» à commencer la saison à la fin du mois de mai – Monaco est le dernier événement programmé du mois à partir du 21 -24 mai à Bakou puis prévu deux semaines après.

La déclaration officielle se lisait comme suit: «La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs de course à Bahreïn et au Vietnam et les autorités sanitaires locales pour surveiller la situation et prendre le temps approprié pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour chaque Grand Prix ​​plus tard dans l’année si la situation s’améliore.

“En conséquence, la Formule 1 et la FIA prévoient de commencer le championnat d’Europe à la fin du mois de mai, mais étant donné la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cela sera régulièrement réexaminé.”

Le PDG du groupe de Formule 1, Chase Carey, a ajouté: «La situation mondiale concernant le COVID-19 est fluide et très difficile à prévoir et il nous faut du temps pour évaluer la situation et prendre les bonnes décisions.

«Nous prenons cette décision avec la FIA et nos promoteurs pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la Formule 1 et de nos fans.

«Le Grand Prix de Bahreïn est une course passionnante dans notre calendrier, et nous avons hâte d’y être dès que possible. Nous attendons également avec impatience la course inaugurale du Vietnam et apportons le spectacle de la F1 à l’une des villes les plus excitantes du monde. »

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré: «Protéger les gens d’abord. Avec la Formule 1, la Bahrain Motor Federation, la Vietnamese Motorsports Association et les promoteurs locaux, le report des Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam, comme pour le Grand Prix d’Australie, a été la seule décision possible compte tenu de toutes les informations dont nous disposons actuellement. .

«Nous continuons à compter sur les contributions et les conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des gouvernements et travaillerons avec eux tout au long de cette période imprévisible pour protéger les fans, les concurrents et l’ensemble de la communauté du sport automobile.»

