La saison de F1 pourrait commencer à huis clos, admet Brawn · .

La saison 2020 de F1 pourrait commencer par un événement organisé en Europe «à huis clos» sans aucun fan, selon le directeur du sport automobile Ross Brawn.

Le championnat a annulé ou reporté ses neuf premières courses de la saison en raison de la pandémie. D’autres sports sont connus pour voir s’ils peuvent reprendre leurs championnats perturbés en organisant des événements sans spectateurs. Brawn a admis que la F1 envisage la même chose dans une interview avec Sky.

“De toute évidence, les déplacements des équipes et ceux de toutes les personnes impliquées seront l’un des grands problèmes”, a-t-il déclaré. «Vous pourriez dire qu’une fois que nous y sommes arrivés, nous devenons assez autonomes.

«Notre avis est probablement qu’un événement européen serait favorable et cela pourrait même être un événement clos. Nous aurions un environnement très fermé, les équipes viennent en charters [flights], nous les canalisons dans le circuit, nous nous assurons que tout le monde est bien testé, il n’y a aucun risque et nous aurions une course sans spectateurs. Ce n’est pas génial mais c’est mieux que pas de course du tout. »

La F1 devra-t-elle bannir les fans des courses pour démarrer sa saison 2020?La F1 devrait explorer la possibilité de courir le plus tôt possible, même si cela signifie le faire sans spectateurs, pour offrir du divertissement à sa base de fans mondiale, a déclaré Brawn.

«Nous devons nous rappeler qu’il y a des millions de personnes qui suivent le sport assis dans une maison isolée. Être capable de pratiquer un sport, le maintenir en vie et divertir les gens serait un énorme avantage dans cette crise que nous traversons.

“Mais nous ne pouvons mettre personne en danger. Nous examinons la structure organisationnelle qui nous permettrait de commencer le plus tôt possible. Mais aussi la possibilité de maintenir ce départ. Il ne sert à rien de commencer puis de s’arrêter à nouveau pendant un certain temps et de recommencer. Mais je pense que ce sera probablement en Europe et il est concevable que ce soit un événement clos. »

