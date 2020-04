La saison de Formule 1 ne commencera pas avant juin … voire pas du tout

Lundi matin (6 avril), les huit premières courses du calendrier de Formule 1 2020 ont toutes été annulées ou reportées en raison d’un coronavirus.

La prochaine course au calendrier qui pourrait encore avoir lieu à sa date initialement prévue est le Grand Prix du Canada, actuellement fixé au 14 juin à Montréal.

Mais ne paramétrez pas encore vos PVR pour enregistrer. La province de Québec compte le plus de cas de COVID-19 de toutes les provinces canadiennes (7 944 au lundi matin), près de deux fois plus que l’Ontario voisin, qui a le deuxième plus grand nombre (4 347).

Pour faire court, les chances sont que le GP du Canada sera la neuvième course officiellement abandonnée. Aujourd’hui, news.com.au a annoncé que la course était «reportée» en raison de restrictions de voyage. Si le GP du Canada est effectivement annulé, la saison de F1 2020 débuterait au plus tôt le GP de France le 28 juin.

La France a été beaucoup plus durement touchée que le Canada. Les quelque 93 000 cas français sont le cinquième en importance dans le monde. C’est plus de 8 000 morts qui sont les quatrièmes. Si le GP du Canada ne peut pas continuer comme prévu le 14 juin, on pourrait penser qu’il est très peu probable que le GP de France puisse se tenir deux semaines plus tard.

La bonne nouvelle pour les fans de F1 est que la courbe virale de la France commence à s’aplatir. Dimanche, le pays a signalé son taux de mortalité quotidien le plus bas depuis plus d’une semaine.

Ainsi, dans le meilleur des cas, la saison 2020 de F1 commence à la mi-juin et se compose des 13 courses restantes, culminant avec Abu Dhabi le 29 novembre.

Mais les experts de sportsbettingdime.com ne sont pas optimistes quant à la meilleure situation possible. Le rédacteur en chef Sascha Paruk établit le sur / sous les courses de F1 2020 à seulement 11,5.

Mais il dit également qu’il y a à peu près une chance sur 2 que la saison ne se déroule pas du tout. McLaren a mis le personnel en congé; les petites équipes risquent de se replier; en somme, tout le circuit, tout comme la planète sur laquelle il réside, est dans un état malsain.

