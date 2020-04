La saison idiote de F1 fait un bond: Vettel sort, Alonso entre

Date publiée: 23 avril 2020

Sebastian Vettel aurait qualifié l’accord d’un an de Ferrari de «blague» avec Fernando Alonso désireux de prendre son siège Ferrari.

Cependant, aucune de ces déclarations n’a beaucoup de raisons.

Plus tôt cette année, Sky Sports a annoncé que Ferrari avait mis un accord sur un an pour Vettel.

Le contrat n’était que pour 2021 et était accompagné d’une forte baisse de salaire.

Selon Gazzetta dello Sport, l’Allemand a refusé.

Un initié a affirmé que Vettel a estimé que l’offre était une «blague» avec les médias saisissant ses récents commentaires sur les «accords de trois ans» pour soutenir cela.

S’exprimant il y a quelques jours lors d’une vidéoconférence, Vettel a déclaré au monde qu’il avait généralement des contrats «de trois ans».

Il a toutefois déclaré que, quelle que soit la durée de son prochain contrat, cela devrait convenir à la fois au pilote et à l’équipe.

«Quel que soit l’accord,» a-t-il dit, «ce sera ce avec quoi l’équipe et moi serons à l’aise.

“Donc, en termes de durée, je ne sais pas.

«Normalement, les contrats que j’ai conclus par le passé étaient tous des contrats de trois ans.

“Je sais que je suis l’un des pilotes les plus expérimentés de la Formule 1, mais je ne suis pas le plus âgé et je ne pense pas qu’il y ait une limite d’âge à cet égard.”

Gazzetta a ajouté que Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Antonio Giovinazzi figuraient tous sur la liste restreinte de Ferrari pour remplacer le quadruple champion du monde s’il ne parvenait pas à se mettre d’accord avec la Scuderia.

F1-Insider dit maintenant que Fernando Alonso est également dans le mix.

La publication italienne a déclaré: “Même l’ancien champion du monde Fernando Alonso (38 ans) se positionne pour remplacer le quadruple champion du monde allemand, selon les informations de F1-Insider.com.”

Mais c’est le long et le court.

Avec la saison 2020 de Formule 1 en suspens jusqu’en juillet dernier, la seule garantie dans la saga du contrat Vettel est qu’il y aura plus de spectations que de faits étant donné que l’Allemand est notoirement privé.

