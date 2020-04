La saison «Les chances sont bonnes» va commencer en Autriche

Date publiée: 21 avril 2020

Les plans de la Formule 1 pour commencer la saison 2020 en Autriche prennent de l’ampleur, Helmut Marko déclarant que “les chances sont bonnes” que la course se poursuive.

À ce jour, neuf grands prix de Formule 1 ont été annulés ou reportés, la France devant devenir le 10e.

Cela laisse l’Autriche comme prochaine course pour décider de poursuivre ou non ses projets d’accueillir un grand prix début juillet.

Dans l’état actuel des choses, il semble que ce sera le cas.

La piste appartient à Red Bull, l’une des équipes qui souhaitaient participer à des courses en Australie, et le gouvernement autrichien a déjà déclaré qu’elle “ne fera pas obstacle” tant que l’événement se déroulera à huis clos.

Marko dit qu’il comprend le raisonnement derrière cela.

Le conseiller de Red Bull a déclaré à Motorsport.com: «La communauté de Formule 1 a peur d’être infectée et souhaite s’isoler autant que possible.

«En même temps, c’est bien, car la population a aussi peur d’être infectée. Tout le monde a peur et donc tout le monde sera extrêmement prudent. »

Faire preuve de prudence signifie non seulement courir à huis clos, mais aussi limiter le nombre de médias et de personnel d’équipe à la course.

«Nous allons essayer de réduire autant que possible les participants des équipes et des fournisseurs», a expliqué Marko. «Cela augmente les chances qu’il soit signé.

“Mais clairement, tout cela ne peut se faire que dans le [Austrian] les règles de sécurité. Ils seront toujours en vigueur à l’époque.

«Nous travaillons dur pour que tout cela aille de pair. je vois [that the] les chances sont bonnes. “

Il espère cependant ajouter quelques courses de soutien à la gamme TV uniquement.

“La Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Supercup devraient en faire partie”, a-t-il déclaré. «C’est un message pour le sport.

“Je ne sais pas si la télévision manquera des histoires de fond qui ne seront pas possibles en raison des réglementations strictes, mais peut-être pouvons-nous diffuser des courses de soutien à leur place.”

