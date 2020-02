La Scuderia AlphaTauri AT01 prend vie

La Scuderia AlphaTauri a rompu la couverture aujourd’hui lors d’un flux en ligne du Red Bull Ring Hangar 7 après un défilé de mode pour lancer la marque de mode appartenant à Red Bull qui se mondialise cette année.

Après les formalités de la pré-épreuve, l’attraction vedette du phare était le challenger frappant, propulsé par Honda, bleu foncé et blanc, pour l’équipe qui était autrefois Minardi.

Finie la Scuderia Toro Rosso qui a si bien servi Red Bul en tant qu’équipe junior, avec des goûts de Sebastian Vettel, Max Verstappen et Daniel Ricciardo dans les rangs avec l’équipe basée à Faenza.

Au volant de l’équipe junior lors du Grand Prix d’Italie 2008, Vettel a remporté la première victoire de l’organisation Red Bull en Grand Prix. La STR14, utilisée en 2019, était la dernière de la gamme des voitures Toro Rosso.

L’équipe a déclaré à l’occasion: «L’anticipation est élevée pour la saison de Formule 1 2020, une année qui sera remplie de nouveaux défis et de grands espoirs. Pour notre équipe, il s’agit d’une nouvelle identité passionnante, car l’équipe est renommée et renommée Scuderia AlphaTauri. »

«Un changement arrive, mais il conservera tout ce qui fait d’eux ce que nous sommes: une équipe italienne de Formule 1, basée à Faenza au cœur de la Motor Valley italienne. Il abrite 500 employés de 28 nationalités différentes, dont de jeunes pilotes de la famille Red Bull, qui participent au championnat qui est le summum du sport automobile.

«Désormais, à partir du 14 février 2020, elle change de look et de nom pour devenir Scuderia AlphaTauri. Le changement de nom reflète l’arrivée de la marque de mode Red Bull, créée en 2016, et embrassera désormais le style de vie de la Formule 1 et le monde de l’innovation. “

Déposer la nouvelle livrée la plus chaude sur la grille @ f1 1 # AlphaTauriF1 # F1MeetsFashion pic.twitter.com/3C0UALyLhr

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 14 février 2020

.