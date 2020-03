La séance d’autographes des pilotes de F1 a été modifiée pour limiter les risques de virus · RaceFans

La séance d’autographes officiels des pilotes de Formule 1 du Grand Prix d’Australie de ce week-end a été modifiée pour limiter le risque de propagation du Coronavirus.

Les pilotes sont tenus par les règles d’être disponibles pour un événement de «signature d’autographes» avec des fans le week-end de course. Cependant, cela sera remplacé par une session de questions et réponses à Melbourne.

La «Melbourne Walk», où les pilotes interagissent souvent avec les fans pendant le week-end de course, continuera de fonctionner, mais le circuit a annoncé que les pilotes «n’interagiront pas étroitement avec les fans pour les selfies, les autographes ou tout autre engagement direct».

RaceFans comprend que les équipes ont conseillé à leurs pilotes d’éviter autant que possible les interactions étroites avec les autres. Cependant, plusieurs équipes ont confirmé qu’elles continueront d’exploiter leurs installations de paddock habituelles sans restrictions supplémentaires.

La présence de la Formule 1 en Australie a suscité des critiques, car d’autres événements dans le monde ont été annulés en raison du Coronavirus, y compris une troisième manche du championnat de Formule E annoncée plus tôt dans la journée. Les organisateurs de la course de Bahreïn ont déjà annoncé que leur course se déroulera à huis clos en l’absence de spectateurs.

Cet article sera mis à jour.

Ne manquez rien de nouveau de RaceFans

Suivez RaceFans sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article RaceFans avec votre réseau: