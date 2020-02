La semaine de lancement se poursuit avec la McLaren MCL35

Date publiée: 13 février 2020

Tous les regards seront rivés sur le siège social de McLaren à Woking à 13 h 30 GMT alors que l’équipe lance son challenger 2020 – le MCL35.

McLaren suivra le même chemin que Ferrari avec un spectacle de lancement (peut-être légèrement moins dramatique) qui inclura la présence physique du MCL35 à l’événement.

Il est juste de dire que nous avons eu jusqu’à présent un mélange de lancements. Haas et Mercedes ont publié des photos de leurs nouvelles livrées sur les voitures 2019, Ferrari nous a apporté le faste et le glamour mardi, Red Bull ne nous a pas donné une livrée camouflante mais a fourni des photos de piste des nouvelles RB16 et Renault, et bien elles ont montré nous rien et tout cela grâce à la réaction du public précédent.

Mais, heureusement, nous serons de retour à un lancement plus traditionnel plus tard dans la journée avec les pilotes Carlos Sainz et Lando Norris revêtant leur nouvelle combinaison d’équipe pour aider à révéler la voiture qu’ils espèrent pouvoir au moins obtenir une autre finition “ meilleure du reste ” dans le Championnat des constructeurs.

Il n’y aura pas d’attente pendant des heures pour le voir non plus, McLaren promettant de retirer les couvertures dans les 10 premières minutes de la présentation – alors ne soyez pas en retard!

Une grande journée à venir au McLaren HQ. 🧡 # MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/olSaRcRI4x

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

Les fans peuvent regarder un flux en direct de la présentation via la chaîne Sky Sports F1, YouTube et Facebook.

Sainz, Norris, ainsi que des membres clés de l’équipe McLaren seront interviewés une fois que la voiture aura été officiellement révélée.

La scène appartient entièrement à McLaren aujourd’hui avec AlphaTauri qui sera lancé à 1900 GMT le vendredi 14 février et Mercedes devrait montrer la W11 sur les rails pour la première fois vendredi matin.

Racing Point et Williams, ce dernier lancant «numériquement», suivront le lundi 17 février.

Cela laisse Haas et Alfa Romeo enlever les couvertures de leurs voitures respectives lors de la première journée des essais de pré-saison sur le Circuit de Catalunya le mercredi 19 février.

À la veille de notre lancement de voiture en 2020, voici un message pour nos fans. #FearlesslyForward # MCL35 pic.twitter.com/oIm8xPLSC8

– McLaren (@ McLarenF1) 12 février 2020

