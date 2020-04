La séquence de victoires de Max Verstappen stoppée par un crash

Date publiée: 2 avril 2020

La séquence de victoires de Max Verstappen dans les courses Redline ESports a été annulée mercredi soir par un accident – pas un accident de voiture, un «accident de PC».

Alors que le hiatus de la Formule 1 se poursuit, Verstappen et Lando Norris ont gardé leurs compétences pointues en participant à des courses Esport.

Le duo est les grands noms de la série ‘Real Racers Never Quit by Team Redline’ avec Verstappen dominant le championnat.

Sa course a cependant pris fin mercredi soir.

Le Néerlandais a pris la pole position devant Norris pour la cinquième manche, au volant d’une BMW M8 GTE à Interlagos.

Avant le virage 1, Verstappen a été poursuivi par Norris tout au long de la première moitié de la course pour que le Britannique se retrouve obligé de défendre contre Augustin Canapino à mi-chemin.

Cela a permis à Verstappen de remporter une victoire facile.

“C’est une piste amusante”, a déclaré le pilote Red Bull à son site Web. “Pas trop de virages mais c’est amusant. C’est une piste sur laquelle vous pouvez vraiment courir, surtout avec ces gars, c’est très amusant. “

La course 2, cependant, n’a pas suivi son chemin.

Bien que Verstappen ait de nouveau remporté la pole position, son ordinateur l’a bombardé, le laissant incapable de prendre sa position de départ sur la grille.

Il a pu rejoindre l’équipe pendant la course mais n’a réussi à marquer aucun point. La victoire pour la course 2 est revenue à Ayhancan Guves avec Norris en deuxième et Dennis Marschall en troisième.

“Mon PC est tombé en panne, c’est aussi simple que cela”, a expliqué Verstappen. “C’est dommage, le rythme était là.

«Quand je suis finalement entré, beaucoup de pilotes ont déjà abandonné, alors j’ai pensé à essayer. Au final, j’ai fini juste en dehors des points, donc ce n’était pas trop mal.

“Bien sûr, j’aurais adoré me battre au front.”

Vendredi soir marque la sixième et dernière soirée de la série «Real Racers Never Quit by Team Redline».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.