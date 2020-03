La série Netflix n’est pas «extrêmement rentable» pour la Formule 1

Date publiée: 9 mars 2020

Le directeur général du sport automobile de F1, Ross Brawn, a déclaré que la série documentaire de Formule 1 de Netflix n’est pas «extrêmement rentable» pour le sport – mais a toujours une valeur clé.

La deuxième saison de «Drive to Survive» est récemment sortie sur la plateforme de streaming, offrant aux fans, nouveaux et anciens, un excellent aperçu de ce qui se passe dans les coulisses de la Formule 1.

On s’attend à ce que la série documentaire fournisse un gain financier pour la Formule 1, mais Brawn dit que sa valeur se trouve ailleurs.

“Je pense que c’était vraiment génial de montrer aux fans l’autre côté de la F1, car la plupart des fans n’ont vu que ce qui se passe sur la piste ou les interviews sur la piste”, a déclaré Brawn sur Motorsport.com, lors d’une conférence de presse. événement pour le nouveau partenaire F1 188Bet.

«Soudain, vous voyez dans les coulisses, à la fois sur les pistes de course et dans les usines et les bases à partir desquelles les équipes opèrent. Je pense que cela a donné aux gens un aperçu fascinant.

“Ce que nous avons découvert, c’est que cela a été très attrayant pour les fans hors course: en fait, ils les ont transformés en fans de course. Certains des promoteurs de la dernière saison ont déclaré qu’ils avaient définitivement mesuré l’augmentation de l’intérêt pour la F1 qui venait de la série Netflix.

“Et bien que Netflix en soi ne soit pas pour nous une entreprise extrêmement rentable, en termes de couverture plus étendue pour la F1, cela a été fantastique. Et c’est le type d’initiative que nous faisons, nous cherchons à avoir une vision holistique de la façon dont nous pouvons soulever la F1. “

