La série «Race for the World» recueille 71 000 $

Date publiée: 18 avril 2020

La série Race for the World Esports a permis de récolter 71 000 $ pour la lutte de l’Organisation mondiale de la santé contre les coronavirus, Charles Leclerc étant en tête du classement.

L’effort de collecte de fonds a été lancé par Leclerc et un groupe de pilotes de F1, l’homme Ferrari remportant la série Esports en trois parties.

Les courses virtuelles ont gagné en popularité en raison de l’absence de courses réelles pendant la pandémie.

Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell et Nicholas Latifi de Formule 1 ont organisé les épreuves Race for the World.

La dernière épreuve, disputée lors du match de F1 2019, a vu Leclerc remporter la deuxième des deux courses au Red Bull Ring en Autriche après une bataille au dernier tour avec Alex Albon de Red Bull. Shades of Austria 2019 là-bas alors que Leclerc se battait avec l’autre Red Bull de Max Verstappen pour la victoire, sortant du revers.

Albon a franchi la ligne devant Leclerc, mais une pénalité de cinq secondes a donné la victoire au pilote monégasque.

La première course, qui se déroule tous sur des sites choisis au hasard, a vu le pilote de réserve Mercedes Stoffel Vandoorne remporter la victoire sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Les six pilotes participeront à ce Grand Prix chinois de F1 Virtual Series de dimanche, où ils seront rejoints par Carlos Sainz de McLaren qui fait ses débuts en Esports et Juan Manuel Correa.

Correa se remet du crash d’horreur dans lequel il a été impliqué l’année dernière lors de la course F2 en Belgique où il est entré en collision avec Anthoine Hubert – les blessures subies par Hubert se sont avérées mortelles, tandis que Correa a été laissé avec de graves blessures aux jambes.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.