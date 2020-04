La série Veloce eSports «plus sérieuse» est la préférée de Lando Norris

Date publiée: 4 avril 2020

Lando Norris a déclaré que la série Veloce eSports est celle qu’il aime le plus en raison de sa nature plus sérieuse.

La saison de Formule 1 étant reportée et ne devrait pas revenir de sitôt, le McLaren l’homme a utilisé son temps libre pour prendre d’assaut Esports.

Non seulement il a diffusé divers contenus de son compte Twitch, y compris le rasage de la tête, mais il a également participé à diverses courses telles que les événements Veloce et la série officielle du Grand Prix virtuel.

Lorsqu’on lui a demandé lequel il aimait le plus concourir, Norris a opté pour le premier, qui contient plus de pilotes de course et moins de célébrités.

«Le F1 est plus de célébrités, des gens comme Liam Payne. Le Veloce que je dirais est un peu plus sérieux à certains égards », a déclaré Norris selon Autosport.

“Nous avons de grands YouTubers et créateurs de contenu, mais nous avons plus de pilotes de simulateur, de gens qui jouent sur F1 2019 et plus de pilotes professionnels.”

La Formule 1 a été ouverte sur son désir de faire participer plus de pilotes de la grille 2020 à la série Virtual GP, mais avec de nombreux apparemment peu intéressés, ils donnent plutôt la place à des personnages populaires.

«La F1 est en quelque sorte plus un plaisir et un divertissement, plus une course détendue plutôt que de se concentrer autant pour moi de toute façon parce qu’il y a plus de célébrités que de professionnels qui la prennent au sérieux comme la Veloce.

«J’apprécie probablement un peu plus les Veloce en ce moment, car il faut les prendre un peu plus au sérieux.

“Les F1 sont aussi amusants parce que vous courez toujours contre de vrais pilotes, mais ce n’est pas aussi grave.”

Le joueur de 20 ans a été extrêmement impressionnant dans la plupart des épreuves dans lesquelles il a couru, et il n’est pas le seul, avec Max Verstappen même gagner un titre.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.