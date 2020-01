La série W courra aux côtés des GP des États-Unis et du Mexique

La Formule 1 annonce que la Série W fera partie du programme de deux événements du Grand Prix 2020: les États-Unis, qui se dérouleront à Austin du 23 au 25 octobre, et Mexico, qui se tiendra dans la capitale fédérale du Mexique à partir du 30. Octobre au 1er novembre.

Les deux dernières courses de la saison de 8 épreuves du championnat monoplace réservé aux pilotes féminines seront disputées sur le Circuit des Amériques le samedi 24 octobre et à l’Autodromo Hermanos Rodriguez une semaine plus tard.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de Formule 1, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir la Série W à deux de ces événements spectaculaires du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2020 tels que ceux d’Austin et de Mexico. En seulement un an, la série W a contribué de manière significative à accroître l’intérêt pour le thème de la diversité et de l’inclusion dans le sport automobile. Nous sommes convaincus que notre sport doit offrir des chances égales aux hommes et aux femmes de concourir ensemble – ce n’est pas un hasard si l’amélioration de la diversité de la grille de F1 en soutenant et en promouvant les talents de pilotes issus de milieux sous-représentés est l’un de nos objectifs stratégiques. La possibilité pour les grandes foules qui assistent traditionnellement aux Grands Prix d’Austin et de Mexico de voir de près ces pilotes féminines de talent augmentera certainement encore la prise de conscience de l’importance de l’inclusion et de la diversité dans le sport automobile. »

Catherine Bond Muir, PDG de W Series, a déclaré: «Nous, à W Series, sommes absolument ravis que, lors de notre deuxième saison seulement, notre championnat ait été accueilli par la Formule 1, et nous sommes absolument ravis que les deux dernières courses de la saison 2020 W Series se déroulera donc dans le cadre de la plateforme de Formule 1. Nos deux toutes nouvelles courses suivront six courses sur la plate-forme DTM, créant un championnat de huit courses très varié, extrêmement excitant et véritablement international, dans huit pays à travers le monde. Je suis particulièrement heureux que les W Series organisent désormais des courses en dehors de l’Europe, et les États-Unis et le Mexique sont bien sûr de nouveaux territoires très importants pour nous. L’intérêt et l’enthousiasme pour la série W ont été énormes au cours de notre première saison, 2019, parmi les médias et les fans, et l’ajout de deux toutes nouvelles courses de la série W sur la plate-forme de Formule 1 augmentera inévitablement cet enthousiasme et cet intérêt. Beaucoup de travail a été consacré à la confection de la série W / Formule 1, mais je tiens avant tout à remercier les pilotes de la Série W, les jeunes femmes courageuses et talentueuses qui ont capturé l’imagination du monde sportif l’été dernier. Marquez mes mots: ils le feront encore cette année, de mai à octobre, partout dans le monde. »

