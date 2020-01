La société Latifi renforce son partenariat avec Williams

Le milliardaire canadien Michael Latifi, déjà actionnaire de 10% du groupe McLaren, a augmenté son investissement dans Williams où son fils conduira l’année prochaine.

La tenue Grove a annoncé aujourd’hui l’extension et le renforcement de son partenariat avec Sofina Foods, l’entreprise agroalimentaire fondée par Latifi senior, pour la nouvelle saison.

Le parrainage est une manifestation de soutien bienvenue à l’équipe assiégée, sans doute adoucie par Nicholas Latifi qui a fait ses débuts en Grand Prix aux côtés du hotshot de l’équipe, George Russell.

Au cours des deux dernières années, Williams a glissé jusqu’au bas de l’ordre hiérarchique de la F1 et, par coïncidence (ou non), a perdu le soutien de Martini, PKN Orlen et, semble-t-il, de la marque de produits de toilette Rexona d’Unilever.

Rokit Williams Racing est ravi d’annoncer un partenariat renforcé avec Sofina Foods en 2020. L’éminent fabricant canadien de produits alimentaires s’est joint à l’équipe pour la première fois en tant que partenaire du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2019.

Sofina a renforcé son engagement envers l’équipe et son nom figurera à l’arrière de l’aileron arrière de la FW43 lors du Grand Prix d’ouverture de la saison en Australie. En plus de la marque sur la voiture, Sofina figurera dans tout le garage et les zones d’accueil de Rokit Williams Racing, sur les vêtements d’équipe et les combinaisons de course de George Russell et Nicholas Latifi.

Fondée en Ontario en 1995, la vision de Sofina est de devenir l’entreprise alimentaire la plus prospère au monde. Il a connu une croissance rapide et compte maintenant 5 000 employés répartis dans 20 installations au Canada.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe de Rokit Williams Racing, a déclaré: «Nous sommes heureux d’annoncer que Sofina a poursuivi son partenariat avec l’équipe pour une deuxième année. L’implication de Sofina dans ce sport a été extrêmement précieuse pour sa vision à long terme et nous nous engageons à les aider à atteindre leurs objectifs. Nous avons vraiment apprécié de travailler avec eux et nous espérons que cela se poursuivra au cours de l’année à venir. »

Brent Quartermain, vice-président exécutif et directeur commercial de Sofina Foods, a déclaré: «Avoir une présence en Formule Un a apporté une grande valeur à notre entreprise, il était donc logique de bâtir sur ce succès en augmentant notre implication avec Williams pour 2020 saison.

«La Formule 1 est un sport qui a un attrait mondial de masse et est parfaitement adapté à nos ambitions de croissance internationale. Nous sommes impatients de soutenir nos amis de ROKiT Williams Racing et de viser une saison réussie sur et hors piste. “

