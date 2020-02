La sortie d’Aston Martin simplifie la vie avec Honda

Date publiée: 5 février 2020

La décision d’Aston Martin d’échanger Red Bull contre Racing Point rendra “la vie avec Honda encore plus facile”, déclare Helmut Marko.

Aston Martin a annoncé le mois dernier qu’il échangerait vers Racing Point en 2021.

Cette décision intervient dans le sillage du propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, qui a acheté une participation de 16,7% dans le constructeur automobile britannique.

Red Bull n’est pas trop découragé de perdre son sponsor titre.

En fait, le conseiller de l’équipe, Marko, a déclaré que cela rendrait leur relation avec le partenaire moteur Honda beaucoup plus “facile”.

Interrogé sur le moteur Honda de l’équipe, il a déclaré au journal Kronen Zeitung: «Nous sommes plus que satisfaits des progrès techniques, notamment en termes de fiabilité.

«Mais c’est l’ensemble de l’offre de marketing, de promotion et de formation des conducteurs qui fait le succès de la collaboration.

«Mettre fin au parrainage du titre avec Aston Martin rend la vie avec Honda encore plus facile.»

Dans une large interview, Marko a également été interrogé sur le calendrier de la Formule 1.

Cette saison, à moins que la Chine ne s’effondre en raison de l’épidémie de coronavirus, le cirque visitera 22 pistes.

Il y a maintenant une limite de 25, Marko disant que c’est faisable.

“Si le calendrier est correctement coordonné et que vous ne sillonnez pas le monde, et qu’il y a quelques restrictions jeudi et vendredi afin que les gens ne soient pas sur la route pendant si longtemps, alors c’est même possible”, a-t-il dit.

