La star de NASCAR Larson capturée à l’aide d’une insulte raciale lors d’une simulation · .

Le pilote de NASCAR Kyle Larson pourrait faire face à des sanctions par le championnat après avoir été entendu en train d’utiliser une insulte raciale lors d’un simrace promu par la série.

Le pilote Ganassi participait à la course Monza Madness de dimanche qui a été diffusée sur la plateforme de course en ligne NASCAR eNASCAR. Il parlait dans le fil de discussion en direct entre plusieurs des 62 pilotes en compétition, qui a été diffusé sur Twitch.

NASCAR a déjà sanctionné des pilotes pour avoir utilisé un langage qui discrédite le championnat. En 2013, Jeremy Clements, un coureur de l’une des ligues inférieures de NASCAR, a utilisé le même «n-word» que Larson dans une interview après la course et a été suspendu en vertu du code de conduite de la série. Il est revenu à la compétition après avoir purgé une interdiction de deux courses.

Larson faisait partie d’un groupe de pilotes NASCAR et IndyCar qui ont participé à la course d’hier, notamment Josef Newgarden, Tony Kanaan, Patricio O’Ward, Oliver Askew et James Hinchcliffe.

Conor Daly était l’un de ceux qui ont été entendus répondre à la remarque de Larson sur le flux. Daly a perdu le soutien du sponsor Lilly Diabetes dans une course NASCAR XS dans le monde réel à Road America il y a deux ans après qu’il soit apparu que son père avait utilisé la même insulte raciale dans une interview à la radio au début des années quatre-vingt. L’ancien pilote de F1 Derek Daly a regretté ces propos et s’est excusé pour eux.

D’autres pilotes NASCAR ont fait face à des conséquences réelles pour leurs actions dans les simraces. La semaine dernière, Blue Emu a retiré son parrainage de Bubba Wallace après sa retraite de l’eNASCAR iRacing Pro Invitational en raison de dommages. “Nous sommes intéressés par les conducteurs, pas les abandons”, a déclaré un compte de médias sociaux pour la marque de crème pour les muscles et les articulations.

Larson a terminé 12e au début de la course de dimanche, mais est tombé à la 60e place dans le peloton de 62 voitures qui courait sur la rive historique de Monza. La course a été remportée par Justin Botelho.

