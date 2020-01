La technologie Red Bull derrière le succès de Toro Rosso en 2019?

Date publiée: 14 janvier 2020

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, a suggéré que la relation de l’équipe avec Red Bull Technology était le facteur clé de leurs réalisations en 2019.

Lors de leur dernière saison sous le nom de Toro Rosso, l’équipe a récolté 85 points en obtenant la P6 au Championnat des constructeurs, tandis que Daniil Kvyat et Pierre Gasly ont chacun enregistré un podium.

Mais en 2019, Toro Rosso s’est rapproché de son équipe sœur Red Bull, plus que jamais auparavant, les deux utilisant la puissance Honda, tandis que le duo a également partagé plus de composants grâce à la technologie Red Bull.

Et Tost a clairement indiqué que ces liens plus étroits étaient un facteur clé du solide ancrage de son équipe en 2019.

“Il ne fait aucun doute que les performances que nous avons montrées sont le résultat d’un pourcentage très élevé provenant des synergies avec la technologie Red Bull”, a déclaré Tost à Motorsport.com.

«Parce que vous ne devez pas oublier que Red Bull Technology a la plupart des ingénieurs expérimentés de leur côté, et pour moi, c’est peut-être le meilleur bureau technique ou du moins à un niveau très élevé avec les trois meilleures équipes.

«Et nous ne pouvons que profiter de cette synergie, et donc nous le faisons.

«Nous obtiendrons de nouveau l’arrière complet [in 2020]. Même si elle a un an, car nous utilisons la suspension arrière et la suspension avant que Red Bull Racing a courues l’année dernière.

«Mais néanmoins, c’est un avantage plus important pour nous que si nous le faisons nous-mêmes, car nous n’avons ni les ressources financières ni les ingénieurs. Nous pouvons alors nous concentrer sur d’autres domaines où nous pouvons améliorer les performances. »

Le milieu de terrain était pour le moins un environnement très compétitif en 2019, donc Tost espère qu’AlphaTauri pourra faire de nouveaux gains cette année.

“Nous ne ralentissons pas tous”, a-t-il déclaré.

«J’espère que nous accélérerons plus que les autres! Cela dépend de la compétitivité de la nouvelle voiture et des progrès réalisés par Honda. Mais de manière générale, nous devrions avoir un assez bon package car la voiture est maintenant à un certain niveau.

«Nous avons deux pilotes expérimentés, et Honda travaillera très dur pendant les mois d’hiver pour améliorer les performances.

«Cela deviendra très difficile car il faut trouver l’équilibre du développement de la voiture pour 2020, mais il ne faut pas non plus oublier de se concentrer sur la recherche et le développement de la voiture 2021.

«Et cela dépend aussi des ressources financières dont vous disposez. Et bien sûr, les trois meilleures équipes ont un gros avantage. Nous le savons, mais néanmoins, nous nous efforcerons de trouver une bonne voiture en 2020, et aussi en 2021. »

Pour la première fois, AlphaTauri dispose d’une équipe de pilotes expérimentés pour 2020 sous la forme de Pierre Gasly et Daniil Kvyat.

Et bien que cela soit bien sûr un énorme avantage pour l’équipe, Tost pense également qu’il offre à Red Bull la flexibilité qu’ils souhaitent.

“Du côté de l’expérience, nous avons la meilleure équipe de pilotes de tous les temps”, a-t-il expliqué.

«Cela dépend toujours de la situation. Il se pourrait qu’en 2021, nous ayons un jeune pilote dans l’équipe. Actuellement, ce n’est pas nécessaire.

«Je pense qu’actuellement, nous sommes mieux placés pour garder ces pilotes parce que si quelque chose se passe chez Red Bull Racing, ils peuvent nous prendre un pilote expérimenté. Et c’est tout à fait une position à partir de laquelle vous pouvez commencer à travailler. C’est exactement ce que Red Bull veut réaliser, c’est être flexible. »

