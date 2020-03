La tombe de Ronnie Peterson détruite par des vandales en Suède

Date publiée: 31 mars 2020

Des vandales en Suède ont détruit la tombe de l’ancien vainqueur du Grand Prix Ronnie Peterson lors d’une attaque aléatoire, selon des informations provenant de son pays d’origine.

Peterson, surnommé le «SuperSwede», était deux fois deuxième du Championnat du monde de Formule 1 et a remporté 10 courses au cours de ses 123 inscriptions, pour des courses comme March Racing, Lotus et Tyrrell.

Il a malheureusement succombé aux blessures qu’il a subies lors du Grand Prix d’Italie de 1978, à seulement 38 ans, après avoir subi une embolie fatale dans les heures qui ont suivi le terrible accident.

Les porteurs de ses funérailles étaient Niki Lauda, ​​James Hunt, Jody Scheckter et Emerson Fittipaldi, et il a été inhumé dans sa ville natale d’Obrero.

Cependant, sa pierre tombale a malheureusement été vandalisée avec trois autres monuments commémoratifs aléatoires au cours du week-end, a rapporté le journal suédois Nerikes Allehanda.

La chef de l’Église Brita Wennsten a déclaré au journal: «C’est tout simplement honteux. Cela n’avait rien à voir avec Peterson en particulier. Tout indique que les auteurs ont agi sans discrimination. »

Oh et si vous n’êtes pas un fan de # F1, ou vous l’êtes mais vous êtes trop jeune pour connaître Ronnie Peterson, c’était un génie qui a remporté 10 GPs dans les années 70, et les a gagnés comme ça. #DabOfOppo #SuperSwede #Legend (2/2) pic.twitter.com/CSPzyPlHHj

– Matt Bishop (@ TheBishF1) 31 mars 2020

