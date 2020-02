La transition vers les voitures électriques pourrait nuire à l’avenir de Red Bull-Honda

Date publiée: 25 février 2020

Honda discute avec Red Bull de la poursuite de son partenariat F1 au-delà de 2021 mais admet que la tendance à «l’électrification» pourrait la voir se terminer.

L’année dernière, Honda a annoncé qu’elle continuerait avec Red Bull en 2021.

Le nouvel accord a fait spéculer sur le fait que Honda pourrait être à long terme, car en 2021, le constructeur japonais sera dans le sport pendant la première année de la nouvelle réglementation.

Honda, cependant, n’a pas encore décidé.

Le directeur général de Honda, Masashi Yamamoto, a révélé que pendant qu’il parlait avec Red Bull, la décision de continuer en Formule 1 ou non appartenait entièrement aux grands patrons au Japon.

Et ils doivent équilibrer les livres dans un monde qui embrasse les voitures électriques.

“Nous parlons à Red Bull de la poursuite après 2021”, a déclaré Yamamoto à Motorsport.com.

«Mais l’autre chose que nous devons prendre en considération est que l’ensemble de l’industrie automobile est confrontée à une situation très difficile en raison de l’électrification.

«De nombreuses entreprises doivent investir beaucoup, nous devons donc penser à l’aspect commercial et à l’efficacité avec laquelle nous pouvons exécuter le programme.

“C’est le but.”

Une option que Honda peut envisager est la Formule E.

À partir de la saison 2021/22, la série de courses électriques aura le statut de championnat FIA complet.

Pour l’instant, cependant, Yamamoto dit que Honda veut se concentrer sur la F1.

«De toute évidence, nous sommes intéressés [in FE] et nous continuons et collectons les informations », a-t-il déclaré.

“Mais pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur la F1 et nous n’avons aucun plan pour participer à la Formule E.

“Nous devons nous concentrer sur la F1.”

