La troisième course de Formule E annulée en raison d’un coronavirus · RaceFans

La Formule E a annulé une troisième manche de son championnat 2019-20 en raison de la propagation du Coronavirus.

La course de Jakarta, qui devait être la première manche indonésienne de Formule E, a été retirée du calendrier.

Un communiqué publié par Formula E a déclaré: «Conformément aux instructions du gouverneur de Jakarta Anies Baswedan, et en consultation avec Formula E, la FIA, Ikatan Motor Indonesia et le comité d’organisation du Jakarta E-Prix, ce ne sera plus possible. de courir à Jakarta à la date prévue du 6 juin 2020.

«En raison de l’éclosion de Covid-19 et de l’augmentation du nombre de cas en Indonésie et à Jakarta, la décision a été prise comme la mesure la plus responsable pour protéger la santé et la sécurité des participants au championnat, du personnel et des spectateurs.

«Nous continuerons de suivre la situation de près avec les autorités compétentes et le comité d’organisation du Jakarta E-Prix, afin d’évaluer les possibilités de reprogrammer la course à une date ultérieure.»

Le co-fondateur de la Formule E, Alberto Longo, a déclaré que la série «évalue les plans d’urgence pour réduire l’impact potentiel du coronavirus et maintenir le plus grand nombre possible de races sur le calendrier».

“Il s’agit notamment d’ajouter des doubles en-têtes aux événements existants, d’utiliser des installations permanentes et de courir derrière des portes closes si nécessaire et conseillé par les autorités locales dans n’importe quel endroit”, a-t-il ajouté. Le circuit Ricardo Tormo de Valence, en Espagne, serait l’un des sites envisagés.

Cet article sera mis à jour.

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles Formula E

Partagez cet article RaceFans avec votre réseau: