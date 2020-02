La voiture 2020 de Ferrari en hommage à Gilles Villeneuve?

Date publiée: 10 février 2020

Avant le lancement de mardi, un rapport dans la presse italienne a suggéré que la voiture 2020 de Ferrari rendrait hommage à la fin des années 70, au début des années 80 de l’écurie.

Selon Il Corriere della Sera, la nouvelle voiture de Ferrari comportera une fois de plus une finition mate pour aider à économiser du poids, mais sera un rouge plus foncé cette année pour supprimer toute suggestion qu’il y ait une touche d’orange, quelque chose qui a été observé avec le 2019 challenger.

Le rapport indique également que la nouvelle Ferrari arborera quelque peu un look rétro à travers les numéros de conducteur qui figurent en bonne place sur la voiture.

Les chiffres blancs et audacieux sont définis pour présenter un petit contour blanc autour des numéros évoquant les souvenirs de Jody Scheckter et Gilles Villeneuve. L’article dit «c’est un hommage à une période de grande intensité concurrentielle, liée à l’inoubliable» 27 »de Villeneuve.

Il y a aussi des spéculations sur ce que Ferrari appellera leur voiture, qui est actuellement connue sous le nom de «Projet 671». Il Corriere della Sera suggère que la SF1000 est un choix populaire car la Scuderia atteindra sa 1000e course de Formule 1 cette saison. Un autre précurseur est le SF20.

Quant à ce que nous pouvons attendre de la voiture d’un point de vue technique, Fabiano Vandone de Sky Italia a déclaré au podcast Pit Talk qu’il y aura des changements aérodynamiques majeurs.

“Ferrari va faire un grand changement du point de vue aérodynamique”, a-t-il déclaré.

«Le concept d’aérodynamique légère est maintenu mais ils essaient de travailler sur l’augmentation de la charge car il était crucial 2019 de redéfinir l’équilibre de la voiture en fonction d’une plus grande quantité de charge.

«Lorsque Ferrari a travaillé dans la bonne direction, disons à partir de septembre, en augmentant la charge, la voiture a automatiquement commencé à améliorer les performances, non seulement en qualifications mais aussi en course.

“Donc, l’objectif de Binotto pour la prochaine saison est d’aller précisément vers une plus grande charge aérodynamique pour accrocher les pneus et les réchauffer plus rapidement, en améliorant le rythme de course et en réduisant la détérioration.”

