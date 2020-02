La voiture de Formule 1 qui a engendré la première ère turbo

Dans la journée, lorsque Renault a sorti son challenger de Formule 1 turbo RS01, ils sont devenus la cible de nombreuses blagues alors que leur groupe motopropulseur explosait avec une régularité horlogère alors qu’ils opposaient leur expérience aux moteurs éprouvés à aspiration normale.

Mais crédit aux Français d’avoir collé à leurs canons et d’avoir finalement produit l’un des moteurs les plus rapides dans le haut du vol, obligeant tous les constructeurs à abandonner les vieux fidèles V8 Cosworth et les moteurs 12 cylindres que d’autres constructeurs ont apportés à la fête.

Quoiqu’il en soit, les voitures de Renault quand elles ont touché le sweetspot avec leur turbo étaient bien plus rapides que tout autre chose sur la grille, et à haute altitude, elles étaient dans une autre ligue.

Bientôt, Ferrari, BMW, Porsche (TAG) et Cosworth ont emboîté le pas pour produire des merveilles d’ingénierie, à savoir les moteurs F1 les plus puissants de l’histoire du sport.

