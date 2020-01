«La voiture Racing Point 2020 F1 n’est pas une table rase»

Date publiée: 28 janvier 2020

Reprenant forme au second semestre 2019, le directeur de l’équipe Racing Point Otmar Szafnauer estime qu’ils devraient être en “bonne forme” pour 2020.

Les règlements de cette saison sont largement stables, ce qui signifie que les équipes peuvent s’appuyer sur les voitures de l’année dernière plutôt que de concevoir des bêtes entièrement nouvelles.

Cela dépend bien sûr de la qualité de leur voiture 2019.

Dans le cas de Racing Point, la voiture s’est améliorée au fil de la saison, ce qui a permis à l’équipe de marquer dans huit des neuf dernières courses.

Szafnauer espère que cela continuera cette saison.

Il a déclaré à Racer: «Ce n’est pas une table rase parce que la réglementation n’a pas changé.

«Nous avons commencé sérieusement sur la voiture 2020 en juillet, alors j’espère que le passage assez tôt nous aidera, mais c’est une continuation.

“Les règlements ne changent pas, donc je ne sais pas si cela nous aide ou nous blesse, mais nous devons simplement nous développer à un rythme plus rapide au cours de l’hiver que certains de nos concurrents de milieu de terrain – ce sera l’astuce.

“Mais je pense que nous l’avons fait au cours du second semestre 2019, donc si cela continue, nous devrions être en bonne forme.”

Après avoir été sauvé par Lawrence Stroll et son consortium au milieu de la saison 2018, l’année dernière, Racing Point a commencé sur le pied arrière, l’équipe se remettait toujours d’années de problèmes financiers.

Cependant, à mi-chemin de 2019, l’injection de trésorerie a conduit à des mises à jour massives, Szafnauer affirmant que Racing Point avait remporté la guerre de développement de fin de saison.

«La chose positive est que la voiture du début de l’année a été développée dans nos problèmes financiers; le reste de l’année, lorsque nous avons commencé à le mettre à jour, c’était avec notre nouvelle structure financière, nous avions donc assez d’argent pour améliorer la voiture.

«La bonne chose est que, même si c’était très, très serré au milieu de terrain, à Abu Dhabi, nous étions les meilleurs du reste.

«Donc, la dernière course de l’année, Checo (Perez) a terminé septième, meilleur du reste, tout le monde devant Checo faisait partie des trois meilleures équipes. Cela me donne de l’espoir et des encouragements pour 2020. »

Les tests de pré-saison commencent sur le circuit de Barcelone le 19 février.

