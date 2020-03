Lammers: New Zandvoort presque aussi impitoyable que Monaco

Arie Luyendyk connaît une chose ou deux sur les virages en virage, le double vainqueur de l’Indianapolis 500 a aimé ce qu’il a vu lorsque la star de Formule 1 Max Verstappen l’a emmené faire un tour sur le circuit rénové de Zandvoort.

Il comporte désormais deux virages fortement inclinés destinés à faciliter un peu les dépassements lors du retour de la F1 aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1985.

“C’est bien au-dessus de mes attentes”, a déclaré Luyendyk après ses tours dans une Aston Martin.

Avec Verstappen au volant, ils ont testé les 14 virages de la piste de 4,25 kilomètres (2,64 milles) drapée sur les dunes de sable de cette ville côtière de la mer du Nord à l’ouest d’Amsterdam.

Luyendyk a déclaré que les opérations bancaires aux deux tours – y compris le dernier, qui porte son nom – changent la donne sur une piste où il était notoirement difficile à dépasser.

C’est une bonne nouvelle pour Verstappen, qui est l’un des meilleurs et des plus audacieux en dépassement en F1

“Lorsque vous approchez du virage et que vous ne voyez que de l’asphalte et des talus, c’est tout à fait une optique”, a déclaré Luyendyk. “Cela vous coupe le souffle pour commencer.”

Les modifications apportées aux virages inclinés font partie d’une multitude de mises à niveau de la piste alors qu’elle se prépare à accueillir le Grand Prix des Pays-Bas le 3 mai.

L’ancien pilote de F1 et directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, a effectué certaines des améliorations:

La ligne de départ-arrivée a été déplacée de 200 mètres (yards) vers l’avant afin que les fans de la tribune principale puissent voir toute la grille pendant que les voitures se préparent à démarrer;

la ligne droite de la maison a été élargie, tout comme le premier virage, connu sous le nom de Tarzan, donnant plus de place aux conducteurs;

certaines margelles ont également été aplaties, créant également un peu plus d’espace.

Mais même avec les changements, cela reste une piste étroite.

“C’est une piste qui est presque aussi impitoyable que Monaco”, a déclaré Lammers. “Vous faites une erreur, puis vous partez.”

Contrairement à ce qui se passe souvent sur le circuit sinueux de Monaco, Lammers est convaincu que cette course ne sera pas un cortège pour quiconque s’emparera de la tête de la grille de départ.

“Au troisième virage, en particulier, il est facile de doubler quelqu’un”, a-t-il déclaré. “Mais pour garder ce dépassement à la sortie, ça va être difficile, donc il va y avoir pas mal d’échanges.”

Cela plaira aux fans de Verstappen, le Néerlandais de 22 ans connu pour son style de conduite agressif.

Verstappen, qui a remporté deux courses de Grand Prix l’an dernier pour porter son total de F1 à huit, aime les changements mais préférerait ne pas avoir à doubler.

“Je vais certainement essayer d’abord de me qualifier en premier et si cela ne fonctionne pas, alors nous devons trouver un moyen de passer”, a déclaré le pilote de Red Bull.

Red Bull a fait des progrès importants l’année dernière au cours de la première année de son partenariat avec Honda, après une scission acrimonieuse avec Renault.

Mais Red Bull était trop souvent derrière Ferrari et Mercedes en qualifications pour donner à Verstappen une grande chance le jour de la course. La pole position de Verstappen en Hongrie en juillet dernier était sa première. Il en a ensuite obtenu un autre au Brésil, mais les 19 autres ont été partagés par Mercedes et Ferrari.

Alors que Verstappen a effectué sept tours du circuit de Zandvoort la semaine dernière dans une voiture RB8 F1 2012, des dizaines de travailleurs de la construction portant des gilets orange haute visibilité l’ont acclamé depuis la tribune principale donnant sur la ligne droite et la voie des stands de départ.

Le jour de la course, les dunes jaunes autour de la piste baigneront dans l’orange de milliers de fans arborant la couleur nationale des Pays-Bas.

L’immense popularité de Verstappen a été l’un des moteurs de la décision de ramener la F1 aux Pays-Bas pour la première fois depuis que Niki Lauda a remporté la course en 1985. C’était la 25e et dernière victoire de sa carrière, alors qu’il terminait devant des grands de la F1 Alain Prost et Ayrton Senna sur un podium scintillant de Zandvoort.

Lauda est décédée en mai dernier, à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Il a remporté trois titres de F1, et Verstappen est présenté comme un futur multiple champion du monde de F1.

De nombreux observateurs pensent que Verstappen pourrait défier la star de Mercedes Lewis Hamilton – le champion de F1 à six reprises – s’il avait une voiture tout aussi rapide.

Verstappen attire d’énormes contingents de supporters vêtus d’orange à Spa en Belgique voisine et en Autriche. Lorsqu’il a gagné à Spielberg l’année dernière, avec un dépassement à la limite de la légalité et de l’éclat éblouissant de Charles Leclerc de Ferrari, il a envoyé la foule en ravissement.

Son Grand Prix à domicile promet d’être une grande célébration de Verstappen. Encore plus s’il parvient à étouffer la domination de Hamilton et de son coéquipier Valtteri Bottas.

Luyendyk ne donnera pas de conseils à Verstappen sur la meilleure façon de courir autour des virages inclinés. Telle est la sensation naturelle incroyable de Verstappen pour la course, il n’en a pas besoin.

“Je viens de faire le tour de la piste avec lui dans l’Aston Martin et c’était assez spectaculaire”, a déclaré Luyendyk. “Le contrôle de la voiture qu’il a est incroyable.”

