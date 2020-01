Lammers: Zandvoort est le circuit dont on parle le plus en Formule 1

Une piste entièrement rénovée avec deux courbes inclinées propres à la Formule 1 devrait aider Zandvoort à reprendre définitivement sa place dans la classe élite du sport automobile lors de son retour aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1985 le 3 mai.

Surfant sur une vague de folie Max Verstappen, plus de 100 constructeurs ont presque terminé une révision de 15 millions d’euros (16,6 millions de dollars) du circuit pittoresque mais obsolète conçu pour le démarquer parmi les 21 autres courses.

“Nous avons créé une piste vraiment unique, avec deux courbes inclinées, ce qui est quelque chose qu’aucune autre piste n’a en Formule 1”, a déclaré à Leuters le directeur du Grand Prix des Pays-Bas et ancien pilote de Formule 1, “C’est déjà le sur le circuit en Formule 1. Je suis convaincu que nous verrons des courses spectaculaires ici. »

Entouré par les dunes et une réserve naturelle sur la côte de la mer du Nord à environ 25 km (15,5 miles) à l’ouest d’Amsterdam, Zandvoort a toujours eu un caractère distinctif avec une piste déviante et un certain nombre de virages à grande vitesse.

Il a accueilli 30 courses de Grand Prix entre 1952 et 1985, mais est devenu obsolète car la résistance croissante des habitants et des écologistes signifiait que personne n’était intéressé à payer pour la rénovation si nécessaire de la piste.

Mais les vues ont radicalement changé ces dernières années, alors que le phénomène néerlandais Verstappen a pris d’assaut la Formule 1, se transformant rapidement de son plus jeune pilote en vainqueur en série.

Verstappen, le plus jeune vainqueur du Grand Prix et le premier Néerlandais à triompher, a déjà attiré des dizaines de milliers de fans vêtus d’orange lors de courses en Belgique et en Autriche et a aidé Zandvoort à atteindre un public à guichets fermés de 300000 pour trois jours de course.

Mais la présence d’un concurrent hollandais ne suffit pas pour produire une course passionnante et lorsque la F1 a décidé d’inscrire Zandvoort au calendrier pour les trois prochaines années, beaucoup craignaient que ce soit un événement ennuyeux avec pratiquement aucune chance pour les voitures de dépasser.

La disposition totalement nouvelle, cependant, devrait mettre toutes ces craintes au lit, a déclaré Lammers, «Les conducteurs qui quittent la voie des stands entreront maintenant sur la piste après le premier virage, ce qui signifie que les voitures peuvent rouler côte à côte à travers la deuxième courbe inclinée et même à travers la troisième courbe, entrant ensemble dans la partie rapide de la piste afin que nous puissions voir qui a les nerfs les plus forts. “

Dans l’ensemble, la piste mettra les pilotes à l’épreuve, a ajouté le vainqueur des 24 heures du Mans en 1988: «Aucun des pilotes n’a d’expérience avec ces courbes inclinées. Et nous avons construit une piste vraiment authentique: faites une erreur ici – et vous êtes sorti. “

.