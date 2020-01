Lance Stroll doit se frayer un chemin vers un “ mix ” qualy

Date publiée: 29 janvier 2020

N’ayant pas réussi à sortir du T1 14 fois en 2019, Lance Stroll admet qu’il doit faire mieux le samedi après-midi.

«Stroll ne parvient pas à sortir du premier trimestre» était l’histoire de la saison 2019 du pilote.

Montant à Racing Point après que son père a acheté l’équipe, le Canadien espérait une solide première saison.

Il ne devait pas être.

Bien que l’équipe ait connu ses propres difficultés en début de saison, celles-ci ont été aggravées par l’incapacité de Stroll à se qualifier plus haut que P17.

Il a été éliminé 14 fois des qualifications dans le premier segment, seuls les pilotes Williams ayant un pire bilan.

Cela lui a coûté le dimanche car même s’il a montré un meilleur rythme de course, il n’a réussi que six résultats parmi les dix premiers.

Stroll a terminé P15 au classement avec 21 points au tableau.

Il concède qu’il doit accélérer son rythme en qualifications cette saison.

“Tant que vous êtes dans le mix, 12e et plus, je pense que c’est important”, a-t-il expliqué à RaceFans.net.

«Nous nous sommes un peu améliorés en qualifications au cours du second semestre.

«Malheureusement, nous n’avons pas eu de chance dans les courses, nous n’avons donc pas pu marquer autant de points.

“La première moitié de l’année a été un défi en qualifications, mais le dimanche, nous avons toujours réussi à marquer des points.”

Cette saison, Stroll restera à Racing Point car il est sans doute le pilote avec l’emploi le plus sûr.

Il espère que la deuxième année avec l’équipe basée à Silverstone signifiera plus de stabilité et plus de points.

“Je viens de revenir pour une deuxième saison dans le même environnement avec plus d’expérience, c’est un gros avantage qui est certain”, a-t-il déclaré.

«Je ne peux que vous le dire l’année prochaine, mais je crois que si je pouvais recommencer chaque week-end cette année, je pourrais le faire beaucoup mieux, en libérant simplement le plein potentiel de la voiture à bien des égards.

“C’est difficile en Formule 1. Je pense que l’expérience va certainement aider.”

