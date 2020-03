Lance Stroll et Sergio Perez rejoindront les événements Esports

Date publiée: 26 mars 2020

Le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer, a révélé que Sergio Perez et Lance Stroll représenteront l’équipe dans les événements Esports dans les prochaines semaines.

En l’absence de course physique jusqu’en juin au plus tôt, la course Esports occupe le devant de la scène avec Max Verstappen et Lando Norris en gardant notamment leur avantage concurrentiel largement intact.

La Formule 1 a lancé sa propre série «Virtual Grand Prix», tandis que Team Redline a organisé une série «Real Racers Never Quit» qui comprend 40 pilotes professionnels sur la plate-forme iRacing.

Il y a eu un appel pour obtenir plus de la récolte actuelle de coureurs de Formule 1 impliqués dans les courses en ligne et Racing Point a répondu à cet appel avec leurs deux pilotes.

“Au nom de tous les membres de l’équipe, je voudrais remercier nos fans pour leur soutien en cette période difficile”, a déclaré Szafnauer.

“Je voudrais également reconnaître l’engagement et la positivité de nos partenaires commerciaux. Dès que cela sera possible en toute sécurité, nous reprendrons la course.

“Entre-temps, des efforts remarquables sont en cours avec F1 Esports et nos pilotes seront impliqués dans ces événements en ligne dans les semaines à venir.”

Le patron de Racing Point a également salué la décision de retarder l’introduction de la nouvelle réglementation jusqu’en 2022, mais ne l’utilisera pas comme excuse pour retirer le pied de la pédale.

“C’est une situation sans précédent – qui change de jour en jour”, a-t-il ajouté.

“Pour le moment, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude quand nous serons de retour à la normale.

«Il y a tellement de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle. Dans cet esprit, une autre décision prise entre les équipes et la FIA a été de retarder l’introduction du nouveau règlement jusqu’en 2022.

«Du point de vue logistique et des coûts, cela est tout à fait logique. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de nous détendre à notre retour au travail.

«Lorsque nous reviendrons sur la bonne voie, nous devons être en mesure de rivaliser – quelles que soient les réglementations. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir et nous serons prêts à y faire face le moment venu. “

