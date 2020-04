L’ancien patron de Pirelli marque la Formule 1 «désespérée»

Date publiée: 29 avril 2020

Paul Hembery, ancien patron de Pirelli en sport automobile, a fustigé les plans de la Formule 1 pour commencer la saison 2020 en juillet.

Les 10 premières courses programmées de la saison ont été annulées, mais des plans ont été annoncés pour démarrer la campagne 2020 avec le Grand Prix d’Autriche le 5 juillet, potentiellement dans le cadre d’une double tête avec une autre course au Red Bull Ring le le week-end suivant.

Cela n’a pas bien fonctionné avec Hembery, qui a qualifié le plan de «désespéré» et de «mal orienté».

“La F1 semble au mieux désespérée et erronée, peut-être pire, trompeuse ou était-ce [statement] pour les actionnaires et le marché boursier? », a-t-il interrogé dans une publication sur les réseaux sociaux, citée par Motorsportweek.com.

«Lorsque le monde est en lock-out et que personne n’est en mesure de comprendre ou de prédire les prochains mois, la F1 annonce qu’elle tentera de commencer la saison en juillet. Alors que les défis financiers sont énormes pour le sport et que la viabilité des équipes, des promoteurs et du détenteur des droits lui-même est une grande question, ce n’était pas le moment d’annoncer autre chose que l’annulation de la saison de F1. »

La Formule 1 a vu la valeur de ses actions s’effondrer en bourse, donc Hembery se demande si l’annonce n’est qu’une tentative de reprise.

«La F1 est un sport multinational et multiculturel qui, même dans un format réduit, emmènerait des milliers de personnes à travers le monde. Ils ont échappé à l’Australie par une belle marge », a-t-il déclaré.

«Il est clair pour presque tous les gouvernements que la politique de sortie sera basée sur l’introduction d’un vaccin approprié. Nous sommes loin de la disponibilité générale de cela. Peut-être que la F1 sait qu’il n’y a presque aucun espoir que ce calendrier se produise, peut-être. »

Les équipes ont clairement expliqué l’argent qu’elles perdent en raison de l’arrêt de la course, et la Formule 1, ainsi que la FIA, n’ont pas exclu la possibilité que certains d’entre eux puissent quitter le sport.

Hembery dit qu’il faudra de sérieuses compétences en leadership pour naviguer dans la Formule 1 à travers cette crise, en d’autres termes, les «gros bollocks».

“Il va falloir beaucoup de leadership et de clarté pour gérer cette situation, des solutions créatives à la normalité, et une refonte radicale du sport et du calendrier pour correspondre aux contraintes du monde réel et à la nécessité de générer les finances nécessaires pour maintenir la F1 en vie”, a-t-il déclaré. expliqué.

«Avec les accords commerciaux de 2021 toujours pas signés, le sport n’a pas de concurrents pour la saison prochaine, et un risque très notable de fin de participation des constructeurs automobiles. Face à cette situation sans précédent, elle place une dépense en F1 pour un constructeur automobile à un niveau de priorité très faible.

«Renault demande le soutien de l’Etat pour faire face à la crise. Cette situation va empirer avant de s’améliorer. Pour le monde en général car il traite des conséquences de Covid-19 et de son impact, mais aussi pour un sport comme la F1 qui doit naviguer dans ce nouveau scénario.

«Mais de la crise peut venir de bonnes et de nombreuses opportunités. La possibilité de construire un sport plus convaincant et financièrement durable qui suscite un plus grand intérêt des spectateurs et place les pilotes au premier plan. Il faudra cependant de gros bollocks et une vision pour le faire. Ce ne sera pas facile, loin d’être joli, mais il faut maintenant y faire face de manière honnête et transparente. »

