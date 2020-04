Lando Norris a réduit ses salaires pour protéger le personnel de McLaren

Date publiée: 4 avril 2020

Lando Norris dit qu’une réduction de salaire a été la «meilleure chose» qu’il aurait pu faire pour protéger les emplois de ses collègues McLaren.

McLaren est devenue la première équipe de Formule 1 à prendre des mesures financières pendant la pandémie de coronavirus.

Norris et son coéquipier Carlos Sainz ont tous deux accepté des réductions de salaire volontaires, tandis que le PDG de McLaren Racing Zak Brown et d’autres personnalités ont accepté des réductions de salaire temporaires.

Le Groupe McLaren a également placé certains de ses employés en congé de deux mois dans le cadre du programme de maintien en poste du gouvernement britannique.

Norris affirme que la réduction volontaire de salaire a été la bonne chose à faire pour protéger les emplois de ses collègues McLaren.

“C’est la meilleure chose pour nous tous – y compris moi-même – en ce moment de faire en sorte que tout le monde puisse continuer son travail lorsque nous pourrons reprendre le travail”, a expliqué Norris dans le dernier Vodcast de Sky Sports F1.

«C’est une période triste pour les pilotes, le personnel et tout le monde en Formule 1.

«Tant de filles et de gars qui travaillent si dur pendant tant d’années et pendant l’hiver pour construire une voiture et tout et vous arrivez au point où tout est simplement suspendu.

«J’espère que non, mais nous ne pourrons peut-être pas faire grand-chose cette année – peut-être que nous ne ferons même pas certaines courses.

«Voir tout le monde assis à la maison lorsque nous aimons travailler sur la voiture, trouver des temps au tour et essayer de gagner des courses est un moment triste pour tout le monde.

“Mais c’est la meilleure chose que nous puissions faire pour notre équipe pour nous assurer que lorsque nous pourrons retourner au travail, tout le monde pourra se remettre au travail et que tout pourra revenir et revenir normalement, au lieu de changer les choses.”

