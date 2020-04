Lando Norris accuse son chat Twitch d’erreurs

Date publiée: 27 avril 2020

Lando Norris a plaisanté en disant qu’il blâme généralement son chat Twitch pour ses erreurs après avoir déclaré que le fait d’effectuer plusieurs tâches en ligne «ajoute à la pression».

Norris a gagné samedi lors de ses débuts en Esport en IndyCar en essuyant le sol avec une grille composée principalement de pilotes IndyCar.

Le Britannique était en pole et a pris une solide avance avant qu’un Pace Truck (Safety Car) forcé ne ressasse le peloton. Norris tournerait dans le dernier virage du circuit des Amériques lorsque la course reprendrait, mais il avait suffisamment de temps pour réparer et faire fonctionner une stratégie alternative à deux arrêts pour la victoire, un plan tracé avec son ancien ingénieur de course McLaren, Andrew Jarvis. .

Quant à savoir qui était à blâmer pour le spin, eh bien c’est la faute du chat bien sûr…

“Cela ajoute une certaine pression”, a déclaré Norris.

«Je dois le partager entre essayer d’interagir et de répondre à des questions et dire bonjour à mon chat et me concentrer sur le prochain point de freinage pour le prochain virage qui va souvent très mal.

«Je ne peux pas effectuer de tâches multiples avec ces deux choses particulièrement bien. Si jamais je fais une erreur, je le blâme normalement sur le chat parce que je continue d’essayer de le lire en conduisant. »

Norris a accueilli favorablement la chance de défendre son départ invaincu, mais la course ovale représenterait un tout nouveau défi pour lui.

“C’est une grosse décision”, a ajouté Norris. “J’aimerais bien.

«J’ai fait quelques ovales dans iRacing, pas tout à fait à Indianapolis.

“Ouais, je pense que ce sera un grand défi parce que je pense qu’il y a beaucoup de ces pilotes, les pilotes IndyCar, beaucoup plus habitués aux courses ovales. Je ne suis pas du tout.

«Ça va être difficile.

“Cette [COTA race] c’est comme eux de venir dans mon monde.

«Je connaissais beaucoup d’astuces sur iRacing sur la façon de conduire cette voiture particulière sur cette piste particulière.

“Je pense que les ovales, comment vous économisez les pneus, l’économie de carburant et tout, je pense que c’est beaucoup plus délicat dans les ovales. Je vais devoir jouer encore un peu au rattrapage.

“J’aimerais bien. Ce sera une expérience complètement différente.

«Si je suis éligible, je dois simplement demander à l’équipe. Ouais, je te verrai peut-être la semaine prochaine. »

