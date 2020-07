Lando Norris brille avec la quatrième place du classement du GP d’Autriche

Le pilote britannique Lando Norris a réalisé sa meilleure position de départ en Formule 1, grâce à la quatrième place obtenue cet après-midi au classement du GP d’Autriche. C’est également le meilleur résultat de l’équipe lors de cette session au cours des six dernières années. Pendant ce temps, Carlos Sainz partira huitième. Les deux pilotes ont une excellente occasion de marquer de très bons points.

Lando Norris – Voiture # 4

Classement: 4ème

« Je suis très heureux, c’est la meilleure position de qualification de ma vie, donc c’est une grande réussite pour moi et aussi pour l’équipe. C’est le meilleur résultat de l’équipe en six ans, donc c’est bon de voir ce que nous avons progressé. Sans Cependant, ce résultat ne signifie pas que nous avons accompli quoi que ce soit, nous devons continuer à travailler dur, c’est ce que nous avons fait tout le week-end et nous continuons pas à pas.

Nous avons une bonne position de départ pour demain, donc j’en suis satisfait. C’était un bon classement du début à la fin. J’étais confiant même s’il n’était pas clair à tout moment que nous étions la troisième meilleure équipe. Que tout se soit parfaitement déroulé en Q3, surtout au deuxième tour, me fait plaisir. Je pense que c’est bon pour nous et aussi pour l’équipe mais demain sera un autre jour et nous devons encore travailler dur pendant la course. «



Carlos Sainz – Voiture # 55

Classement: 8ème

« Aujourd’hui a été une bonne journée pour l’équipe. Félicitations. Nous pouvons être satisfaits des performances de la voiture après les tests d’hiver. C’est un bon signe de se battre dans le top dix le premier week-end, donc j’en suis content. Personnellement, j’ai eu des problèmes d’équilibre de la voiture depuis hier dans certains virages et je n’ai pas pu boucler le dernier tour comme je l’aurais souhaité. Sinon, je pense que la P8 n’est pas une mauvaise position pour démarrer la course et nous nous battrons pour les premiers points de l’année ».