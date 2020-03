Lando Norris changera la conception du casque pour chaque course

Date publiée: 22 mars 2020

Lando Norris a annoncé qu’il prévoyait de porter un design de casque différent pour chaque course de la saison 2020.

La FIA a levé les règles sur la conception des casques avant cette saison – auparavant, les pilotes avaient été limités à deux changements majeurs au cours d’une campagne.

La règle avait gagné très peu de fans, à savoir Sebastian Vettel et Daniil Kvyat qui ont vivement critiqué la règle dans le passé, visant à rendre les pilotes plus facilement reconnaissables dans leurs voitures grâce à un design de casque cohérent.

Mais cette réglementation a maintenant disparu, et Norris prévoit d’en tirer pleinement parti en ayant un design unique pour très rond en 2020.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré: «Je prévois, je l’espère, d’avoir une nouvelle spéciale à chaque course.

«Je les ai tous sur mon mur à la maison. C’est une chose dont je me souviens à chaque course, il y a quelque chose à leur sujet.

«Maintenant, nous pouvons mélanger un peu plus, et je peux avoir des designs plus exagérés et plus personnalisés et colorés et des trucs comme ça.

«Je garderai toujours le même concept de ce que j’ai, parce que c’est toujours moi. Mais alors, comment tout est fait autour de cela, les couleurs et les schémas de tout, espérons-le, seront un peu plus dédiés à chaque course et au pays et à des choses comme ça.

“C’est une belle chose qu’ils ont fait. J’aime ça.”

Norris a discuté du casque qu’il avait conçu pour le Grand Prix d’Australie que les fans n’ont malheureusement jamais pu voir en action en raison de l’annulation de la course.

“Je me suis fait un kangourou sur le dessus, un peu de coucher de soleil en arrière-plan”, a-t-il déclaré.

“Celui-là, je ne l’ai pas beaucoup fait, mais pour les courses futures, je vais essayer de le mélanger un peu plus.”

