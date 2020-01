Lando Norris dévoile sa liste de tâches “ solide ” pour 2020

Date publiée: 9 janvier 2020

Lando Norris a révélé les domaines sur lesquels il travaille pendant l’hiver afin de revenir un pilote plus amélioré pour la saison 2020.

Norris a plus que joué son rôle en contribuant à ce qui était une très bonne formation de recrue, Alex Albon et George Russell ayant également impressionné tout au long de la saison 2019.

Norris a été une bouffée d’air frais pour la Formule 1, mais il se sent parfois un peu trop farfelu au cours de sa première année au plus haut niveau du sport automobile.

En plus de cela, le Britannique a également une liste de domaines où nous voulons nous améliorer avant la nouvelle campagne et l’une de ses principales priorités est d’augmenter sa connaissance de sa voiture McLaren.

«Il y a quelques petites choses qui se répètent certains week-ends, quand nous arrivons aux qualifications, comment Carlos trouve son temps et à quel point il est capable de s’adapter aux conditions de la piste et tout. Des choses comme ça », a déclaré Norris à Autosport.

«L’une des choses les plus importantes sur lesquelles je vais travailler cet hiver est ma connaissance de la voiture. Comment ça marche, pas seulement comment la conduire plus vite dans les virages ou freiner plus tard ou autre.

«La configuration et tout ça. Comment améliorer davantage en tant que package et [get] la voiture [to] travaille mieux pour moi et je travaille mieux avec la voiture.

“Mais il y a aussi des choses dans la conduite que je sais que je dois améliorer et chaque week-end, ce sont des choses similaires – je m’améliore un peu mais pas assez.

“Donc, quand il s’agit de la saison prochaine, je [need to] remonter, comme pour les autres choses.

«Je peux utiliser ces différentes techniques dans différents virages et différentes pistes.

«Certaines choses sont répétitives, certaines choses sont juste plus sur la connaissance et un peu de tout. Je pense avoir une liste solide de ce sur quoi je dois travailler. »

Bien qu’il y ait matière à amélioration aux yeux de Norris, il est toujours satisfait de ce qu’il a pu réaliser lors de sa première saison de Formule 1.

“Je suis satisfait des progrès que j’ai réalisés, des progrès que nous avons réalisés, de mes ingénieurs, de l’équipe avec laquelle je travaille et je pense que cela nous place dans une bien meilleure position pour l’année prochaine”, a ajouté Norris.

«Ce n’est pas comme si nous ne nous concentrions que sur la conduite, c’est aussi beaucoup de choses hors piste loin de la piste.

«Nous essayons de rester au courant des choses et de nous améliorer en même temps.

“La Formule 1 n’est pas seulement un jeu de qui peut conduire le mieux, il y a tout un ensemble dont vous avez besoin.

«Parfois, il s’est simplement concentré sur tous ces domaines.

«J’ai eu des courses de haut en bas et tout [in 2019] mais avec un peu de chance, je pourrai tout mettre ensemble quand cela comptera encore plus. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.