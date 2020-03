Lando Norris domine les courses Veloce Esports

Date publiée: 29 mars 2020

Lando Norris et Nicholas Latifi arboraient le drapeau de la F1 lors des dernières courses Veloce Esports, le premier gagnant.

Norris a participé à divers événements Esports depuis la suspension de la saison de Formule 1, remportant du succès dans bon nombre d’entre eux.

Dans le «Grand Prix de Bahreïn» de Veloce la semaine dernière, le Britannique a dû se contenter de P10 lors de la première course et de P7 dans l’épreuve de grille inversée qui a suivi, mais a eu beaucoup moins de problèmes cette fois-ci.

Après avoir pris la pole position par six dixièmes de seconde en qualifications sur un Silverstone virtuel, Norris a réussi à garder son avance et à éviter tout incident au premier virage. On ne pourrait pas en dire autant de la majeure partie de la grille…

Ce ne serait pas une course Veloce sans action au départ 😂 💥

Latifi a lui-même connu un solide départ, passant de P18 à P12, tandis que l’ancien pilote de F1 Esteban Gutierrez courait brièvement en P3 avant de perdre le contrôle et de tomber en P10.

Alors que Norris continuait de reculer devant, une bataille s’est développée pour la P2 entre Sacha Fenestraz, Ed Jones et James Baldwin.

Cependant, aucun d’entre eux n’a pu s’approcher de l’homme McLaren, qui était à un peu plus de 10 secondes d’avance sur Baldwin, deuxième, lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée pour remporter la victoire. Latifi ne pouvait gérer que P18.

La victoire de Norris a signifié qu’il a commencé la course en grille inversée qui a suivi en P10, et il a encore une fois impressionné.

Il a profité des incidents devant eux pour passer en P6 au 2e tour et a rapidement montré qu’il était l’homme le plus rapide en piste, se plaçant dans les trois premiers trois tours plus tard.

Avec un délai de 15 minutes pour la course, cependant, remporter la victoire allait toujours être un défi de taille, et c’était un défi qu’il ne pouvait pas gérer.

Norris s’est rapproché du leader, Martin Kodric, rapidement, se plaçant à moins d’une seconde du dernier tour. Cependant, avec la course se déroulant sur iRacing plutôt que sur F1 2019, DRS n’était pas disponible et il ne pouvait pas tout à fait remporter sa deuxième victoire de la journée.

“J’avais besoin de cette petite erreur de sa part, mais j’ai fait une erreur dans l’avant-dernier tour avant le virage 3, et c’était l’occasion perdue”, a déclaré Norris à Veloce après la course.

«(La première course) a été assez simple parce que je n’avais à combattre personne. Dès que vous commencez à vous battre dans ces voitures, vous perdez tellement de temps. “

