Lando Norris explique sa stratégie anti-coronavirus

Date publiée: 6 mars 2020

Coups de poing et air high-fives, Lando Norris de McLaren doit éviter les poignées de main dans le cadre de sa stratégie anti-coronavirus.

La propagation mondiale du virus a causé des problèmes pour la Formule 1 – déjà le Grand Prix de Chine a été reporté et diverses interdictions de voyager dans le monde menacent de rendre les déplacements difficiles.

Même le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison, qui débutera le 13 mars, n’est pas encore une certitude, et Norris a été informé par McLaren et son entraîneur de ce à quoi s’attendre à Melbourne en ce qui concerne les mesures en place pour contrôler le virus.

Ne pas tenir de mains courantes sur les escaliers mécaniques dans les aéroports ou les bus qui emmènent des passagers à des avions font partie des conseils, alors qu’on lui dit également de ne pas serrer la main des gens.

La dernière partie ne semble pas être un gros problème, surtout en ce qui concerne son coéquipier de Norris, Carlos Sainz, car il le frappe généralement de toute façon.

“Je pense que je ne serre jamais la main à Carlos de toute façon”, a-t-il déclaré à ..

“Je le frappe normalement ou il me frappe.”

En ce qui concerne le reste du plan, Norris a déclaré qu’il consistait à: «Ne pas toucher à des choses que tout le monde fait. Juste des trucs normaux. Pas de poignée de main, plus comme un coude ou un air haut volé. »

Norris a marqué un impressionnant 49 points lors de sa saison recrue l’an dernier, aidant McLaren à atteindre la P4 au Championnat des constructeurs, mais il a été gêné par la malchance à plusieurs étapes clés.

Le champion du monde 2016 Nico Rosberg a déclaré que Norris “pourrait faire un grand saut s’il obtient tous les points qu’il mérite”, et le Britannique dit que ce serait bien si tout le monde voyait la situation dans son ensemble.

«Je pense qu’il y a eu beaucoup de fois l’année dernière où j’ai eu une défaillance mécanique lorsque j’étais sur le point de marquer de bons points. Nous avions la France, Spa, Montréal. Il y en avait pas mal. C’était dommage mais je le sais et l’équipe le sait », a-t-il déclaré.

“Ce serait bien si tout le monde le savait parce que beaucoup de gens font des hypothèses sur ce qu’ils voient et n’ont en fait aucune idée de ce qui se passe. C’est juste comment les gens agissent et comment les gens sont. “

Avant l’ouverture de la saison 2020 à Albert Park, Norris est beaucoup plus détendu cette fois-ci et s’attend à ce que McLaren fasse partie d’un milieu de terrain serré.

«Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus détendu et beaucoup plus confiant. Ma tête est dans un bien meilleur endroit », a-t-il expliqué.

«L’année dernière, il y avait tellement d’anxiété, tant de nerfs. Je ne pouvais simplement pas en profiter. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, donc j’ai hâte de courir beaucoup plus.

«Ça va être serré entre toutes les équipes du milieu de terrain. Racing Point a l’air très bien, tout droit sorti des blocs. L’ensemble du milieu de terrain, y compris Williams cette année, semble très proche.

«Je pense donc que nous devons travailler dur et garder la tête baissée et essayer de nous améliorer. Peut-être que Racing Point sera légèrement en tête, mais j’espère que nous pourrons reprendre le contrôle et partir de là. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.