Lando Norris identifie son principal domaine d’amélioration

Date publiée: 20 février 2020

Lando Norris donne la priorité aux courses plutôt qu’aux qualifications lorsqu’il s’agit de cibler un principal domaine d’amélioration pour la saison 2020.

Norris faisait partie d’une classe de recrues très solide en 2019 aux côtés d’Alexander Albon et de George Russell, accumulant 49 points au cours de la campagne avec 11 top 10.

Dans une interview avec Sky Sports Italie, Norris a anticipé la nouvelle saison et a donné un aperçu de ses objectifs pour 2020.

“Pas vraiment”, a répondu Norris lorsqu’on lui a demandé s’il allait changer d’approche à partir de son année recrue.

«J’ai plus confiance en moi, l’année dernière je ne savais pas à quoi m’attendre. Lors du premier GP, j’espérais juste que tout allait bien, mais maintenant je connais les aspects à améliorer. Je connais mon potentiel et j’ai des objectifs plus clairs.

«Carlos a également gagné en confiance au cours de la saison et a très bien terminé. Je suis sûr qu’il ouvrira la saison de la même manière que l’an dernier, ou sera encore plus fort. »

Sur ces aspects à améliorer, il a ajouté: «En qualifications, j’ai fait du bon travail étant donné que c’était ma première saison, mais les courses étaient plus complexes pour moi.

«Je me rends compte que chaque tour doit être bon et que vous devez adapter une bonne stratégie. Vous devez penser à beaucoup de choses comme les pneus, le carburant, la communication avec l’équipe – c’est un jeu plus grand que le tour de qualification.

“Et c’est exactement ce sur quoi nous devons encore travailler, les nombreux détails qui sont en course.”

