Lando Norris invite le capitaine Tom au QG McLaren

Date publiée: 18 avril 2020

Lando Norris a contacté le héros britannique de la collecte de fonds, le capitaine Tom Moore, pour lui offrir une visite du siège social de McLaren.

Le capitaine Tom est devenu le plus ancien héros de collecte de fonds de Grande-Bretagne après que le vétéran de la guerre a levé plus de 21 millions de livres sterling et compte pour le NHS dans sa bataille contre la pandémie de coronavirus.

Dans ce qui devait être juste une petite collecte de fonds qui le verrait faire 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire, son histoire a rapidement fait boule de neige et il a maintenant dépassé la barre des 21 millions de livres sterling.

Et Norris, qui est le plus jeune pilote de Formule 1 à 20 ans, a été ému par l’histoire du capitaine Tom et lui a proposé de lui faire une visite personnelle du QG de McLaren.

S’exprimant dans une vidéo sur le site Web d’ITV, Norris a déclaré: «Nous aimons vous inviter dès que tout est revenu à la normale, ce que nous espérons très bientôt.

«Je suis sûr que vous savez… que tout le pays est très fier de ce que vous avez accompli et du montant d’argent que vous avez collecté pour le NHS et une si bonne cause.

«Ce serait un honneur pour moi de vous inviter au centre technologique McLaren et de vous faire visiter les coulisses d’une équipe de Formule 1.»

Les neuf premières courses de la saison de Formule 1 ont été suspendues en raison de la pandémie, mais Norris s’est occupé du monde de la course virtuelle et de ses propres causes caritatives.

Le coureur britannique a participé aux événements Esports de l’équipe Redline, ainsi qu’à la série officielle de Grand Prix Virtuel de Formule 1.

Il s’est même rasé la tête en direct sur Twitch avec une tondeuse à barbe dans le cadre d’une campagne de financement pour le NHS.

Il n’est pas tout à fait devenu «Baldo Norris» comme certains l’attendaient, mais il s’est donné une coupe générale plutôt chic.

