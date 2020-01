Lando Norris: la relation avec Carlos Sainz ne profite qu’à McLaren

Date publiée: 11 janvier 2020

Lando Norris pense que l’arrivée de McLaren en P4 en 2019 a été rendue possible grâce à sa solide relation avec son coéquipier Carlos Sainz.

Le duo a développé une réputation lors de leur première saison ensemble pour être le duo le plus divertissant de la grille, grâce à leur solide rapport et à leur éventail de farces.

Cela a conduit à certaines suggestions visant Norris, bien qu’il n’ait pas pris suffisamment la F1 au sérieux au cours de sa première année, et même si le Britannique a dit qu’il cherchait à développer un côté plus sérieux, il pensait également que sa relation avec Sainz était la clé. à McLaren d’obtenir la P4 au Championnat des constructeurs – leur meilleur résultat depuis 2012.

S’exprimant à Autosport International 2020, il a déclaré: «Nous examinons tous les deux le jeu le plus long de ‘si nous voulons tous les deux atteindre ce que nous voulons accomplir, qui est de gagner des courses, de gagner des championnats, la meilleure chose est de travailler ensemble ‘.

«Nous n’aurions pas terminé P4 au championnat en équipe si nous n’avions pas travaillé aussi bien ensemble que l’année dernière.

«Une grande partie de ce que nous avons accompli est à cause de la façon dont nous travaillons ensemble, de la façon dont nous nous entraidons, de la façon dont nous essayons d’aider l’équipe.

«Pour le moment, cela ne nous profite que dans tous les sens.

«J’espère que cela continuera parce que je veux juste m’amuser et en profiter et il le fait aussi.»

McLaren espère poursuivre ses progrès sur la grille en 2020, et Norris dit que l’équipe essaie de résoudre leurs problèmes de virage de 2019 avec le nouveau challenger.

“Les choses ne sont pas aussi différentes que ce qu’elles étaient l’an dernier”, a-t-il déclaré.

«L’année dernière, c’était une voiture complètement différente, avec beaucoup de problèmes mécaniques.

«Et vous n’entendez pas toujours parler de tous les problèmes qui surviennent en équipe et en Formule 1. Mais nous souffrions un peu au début de l’année dernière.

«Et il y avait une nouvelle voiture. Donc, nous essayions d’obtenir autant de compréhension que possible.

“Alors que la voiture de cette année est bien plus une adaptation de l’année dernière. Cela fonctionne simplement sur tous les domaines.

“JE [also] je veux dire que je suis plus confiant dans ma propre conduite, car c’est ma deuxième année en Formule 1, donc je me sens maintenant beaucoup plus confiant.

“Mais aussi, l’équipe a fait un très bon travail et [is] travailler, en particulier évidemment les domaines où nous n’étions pas bons [at] l’année dernière – où nous étions assez faibles.

«Ce qui était presque tous les virages mais il y a encore des virages plus spécifiques, dans lesquels nous avons lutté.

“Donc, il essaie de travailler sur ces domaines et, d’après les résultats que j’ai vus, il semble positif. Cela va dans la bonne direction, mais nous avons encore besoin de plus pour être vraiment compétitifs. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.