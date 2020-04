Lando Norris: l’arrêt crée des «règles du jeu équitables»

Date publiée: 19 avril 2020

Lando Norris pense que l’arrêt de cinq semaines crée un «terrain de jeu égal» car les meilleures équipes ne peuvent pas développer leurs voitures.

Avec les neuf premiers tours de la saison 2020 annulés en raison de la pandémie de COVID-19, la Formule 1 a avancé la période d’arrêt de trois semaines habituellement observée en août et l’a prolongée à cinq semaines.

Et Norris pense que cela aide à uniformiser les règles du jeu en F1, car Mercedes, Ferrari et Red Bull, qui ont les plus gros budgets, ne sont pas en mesure de mettre cela à profit pour le moment et de développer leurs voitures.

“Personne dans cette période actuelle ne peut développer et faire quoi que ce soit pour essayer de rendre les voitures plus rapides, à part être à la maison et penser à des choses comme ça”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Je pense donc que tout ce qu’ils ont fait et les décisions qu’ils ont prises sont les meilleurs pour tout le monde.

«Que ce soit pour les équipes de tête ou que ce soit pour les équipes plus lentes, je pense que ce sont des règles du jeu équitables en ce moment en termes de ce que tout le monde peut faire. Et il n’y a vraiment aucun avantage pour les équipes supérieures et les équipes plus rapides avec plus d’argent.

«Je suis satisfait de ce qu’ils font et je pense que McLaren est plutôt satisfaite des décisions qu’ils prennent. À la fin de la journée, je ne suis pas le gars qui prend les décisions, alors oui, je suis content de ce qu’ils font. “

Norris a révélé qu’il est capable d’étudier la télémétrie à distance, afin qu’il puisse rester relativement pointu quand il s’agit de son esprit de course malgré tout le temps libre.

“Il peut être facilement [done]. J’ai un disque dur avec à peu près tout ce dont j’ai besoin sur chaque vidéo de l’année dernière pour moi – des tests de pré-saison, des données », a-t-il expliqué.

“Donc, si j’ai besoin de regarder quoi que ce soit ou si je veux ou si nous parlons par téléphone et que nous voulons discuter de choses, nous avons des références concernant les données embarquées. Je peux très facilement regarder des données ou des vidéos et des trucs comme ça.

“C’est juste [about] essayer de garder votre esprit dans ce qu’est la Formule 1 – parce que même lorsque vous faites de la course sur sim, vous avez toujours une bonne idée de la façon dont vous contrôlez la voiture et tout, mais ce sont les commentaires, la différence entre une F1 les voitures que vous conduisez sur le simulateur.

“Vous n’avez pas tendance à conduire autant la F1 sur le simulateur. Et c’est juste essayer de garder ou de vous ramener à la réalité de ce que c’est en F1 par rapport à simplement conduire sur le simulateur. Que ce soit en regardant une vidéo ou des données ou quelque chose comme ça, c’est une bonne chose. “

