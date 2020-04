Lando Norris lève une piste inversée à Silverstone

Date publiée: 7 avril 2020

Lando Norris se réjouirait de courir à Silverstone sur une piste inversée, mais pense que cela pourrait être un peu «délicat» en essayant de s’y attaquer.

En l’absence de course de Formule 1 à l’ordre du jour dans les prochains mois, les discussions sur ce à quoi pourrait ressembler un éventuel calendrier 2020 conduisent à des solutions potentiellement créatives.

Le patron de Silverstone, Martin Pringle, a déclaré que le circuit emblématique serait prêt à aider la Formule 1 de toutes les manières possibles plus tard dans l’année, qu’il s’agisse d’accueillir plusieurs courses ou d’organiser une course qui verrait les pilotes prendre la piste en sens inverse.

Le pilote britannique Norris adorerait l’essayer.

“Vous allez donc à Becketts, Maggotts [with the track] en marche arrière. Mais cela semble difficile et différent », a déclaré Norris via Motorsport.com.

“Je ne sais pas quoi et comment cela jouerait dans la course et tout ça parce que vous avez pas mal de virages à grande vitesse, qui mènent aux lignes droites, plutôt que des virages à vitesse lente.

“Donc, il pourrait être un peu difficile de doubler ou cela peut être facile … Je ne suis pas trop sûr. Mais ce serait cool.

“Je pense que c’est plus le fait d’avoir, je l’espère, encore plus de grands prix britanniques, peut-être d’avoir plus de courses à domicile – c’est mieux pour nous tous chez McLaren et bien sûr moi-même d’avoir plus de courses à domicile en quelque sorte.

«Et pour les fans britanniques, je pense qu’ils aimeraient un peu plus.

“Alors oui, je suis partant si la F1 le permet et Silverstone peut le faire, alors je pense que c’est une excellente opportunité.”

Avec Silverstone montrant un intérêt pour les courses sur piste inversée, les attentions se sont transformées en ce que d’autres circuits pourraient faire de même. Norris, cependant, pense que ce serait possible avec chacun d’eux.

“Je ne pense pas que vous puissiez tous les exécuter en sens inverse”, a-t-il ajouté.

“Certains sont conçus en termes de sécurité pour courir dans un sens, vous savez, et vous aurez une longue ligne droite qui mène à une épingle à cheveux serrée qui n’aura aucun ruissellement, car elle n’est tout simplement pas conçue pour aller dans ce sens.

“Mais quand on pense à Silverstone, d’une certaine manière, je ne sais pas s’il y aura des choses qui doivent changer, mais tout va un peu plus ensemble, et il y a le ruissellement et l’espace disponible pour être en mesure de le faire. “

