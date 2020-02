Lando Norris ne fait plus “ caca ” lui-même

Date publiée: 13 février 2020

Heureusement, Lando Norris de McLaren ne se fait plus “caca” alors qu’il entame sa deuxième saison de Formule 1.

Norris a connu une solide première campagne avec l’équipe de Woking alors qu’il a marqué 49 points pour assurer la 11e place au championnat des pilotes – avec un peu de chance, il aurait marqué encore plus.

Le Britannique avait accédé à un siège McLaren après avoir terminé deuxième du Championnat F2 2018, mais il a admis s’être mis en doute avant le début de la saison et se demander s’il était encore assez bon pour la F1.

Mais maintenant qu’il s’est prouvé qu’il peut être un pilote de Formule 1 pratique, Norris ne se “fait pas caca” cette fois-ci.

S’adressant à Sky Sports lors du lancement du MCL35 de McLaren, Norris a déclaré: «Cela fait du bien. Si je repense à cette période de l’année dernière, eh bien je ne peux pas dire le mot que j’allais dire, mais je me suis beaucoup fait caca l’année dernière. Surtout à ce stade.

“Maintenant, je suis beaucoup plus confiant et beaucoup plus détendu et cela me prépare mieux pour cette saison.”

2020 marque également la première saison où Norris conduira une voiture McLaren dans laquelle il aura son mot à dire en matière de conception.

Bien que sa blague qu’il ait conçue n’était rien de plus qu’une plaisanterie, il est vrai que cela devrait rendre le MCL35 plus adapté au style de conduite de Norris.

«J’ai à peu près tout conçu», a-t-il déclaré avec un sourire.

«Cette voiture est basée sur l’année dernière et tout ce que nous avons vécu l’année dernière et les commentaires et discussions entre nous en tant que conducteurs ont été intégrés à cette voiture et basés sur cela.

«C’est beaucoup plus« ma voiture »- nous avons participé à la fabrication de cette voiture, elle ressemble donc plus à« mon bébé »et j’ai hâte de la conduire!»

