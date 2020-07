Lando Norris obtient son premier podium au championnat du monde de F1

Le pilote britannique Lando Norris a entamé la saison 2020 avec le pied droit et le mieux c’est qu’il a été avec un podium – le premier en F1 -, grâce à la troisième place du Red Bull Ring. La bonne nouvelle pour McLaren ne s’est pas arrêtée là car Carlos Sainz a terminé cinquième. Maintenant ceux de

Woking occupe le deuxième rang du championnat des constructeurs.

Lando Norris – Voiture # 4

Position finale: 3e

Annonces :

« Je suis dans un nuage. C’est mon meilleur résultat en Formule 1 et mon premier podium. Nous sommes tous très heureux, c’est une grande réussite pour la première course. Nous l’avons atteint par nos propres mérites: notre rythme a été très bon tout au long Tout le week-end Ce n’était pas facile: nous n’avons pas eu la troisième voiture la plus rapide sur la grille mais nous l’avons presque toujours brodée. Nous avons limité nos erreurs et nous avons profité de chaque opportunité qui nous était offerte.

C’est pourquoi nous avons atteint un podium, je dois donc remercier les membres de l’équipe qui sont à la maison et ceux qui sont sur le circuit pour leur travail acharné. J’adorerais dire que nous pourrons le refaire la semaine prochaine. C’est vrai qu’on a eu un peu de chance mais on a une bonne voiture et on a commencé la saison avec un super résultat. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire, mais si nous pouvons maintenir cet élan, nous pourrons peut-être passer une excellente saison. «



Carlos Sainz – Voiture # 55

Position finale: 5e

« » Tout d’abord, félicitations à Lando pour son premier podium en F1, et aussi à toute l’équipe pour un premier week-end très solide! Pour ma part, ce fut en général une bonne course et avec un bon retour dans le dernier relais. Ce fut une course intéressante avec plusieurs Safety Cars et de nombreuses batailles en piste.

J’ai hâte de courir à nouveau ici dans sept jours. Nous avons de bonnes opportunités et cela peut être important pour le reste du championnat. Il est temps de rester concentré et de bien se préparer pour se remettre sur la bonne voie. «