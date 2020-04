Lando Norris refuse d’être «quelqu’un que je ne suis pas»

Date publiée: 13 avril 2020

Lando Norris veut être un peu plus sérieux cette saison, mais il était clair qu’il ne deviendrait pas quelqu’un qu’il n’est pas.

Le Britannique a livré une solide première campagne avec McLaren, marquant 49 points pour terminer P11 dans une saison recrue où il a été gravement gêné par la malchance.

Et tandis que ses performances en piste étaient assez impressionnantes, Norris est également devenu une star sur les réseaux sociaux en dehors de la piste pour ses blagues, ses mèmes et ses vidéos divertissantes à un moment où la Formule 1 tente de toucher les plus jeunes téléspectateurs.

Il a cependant reçu des commentaires négatifs pour son approche joviale de la vie en F1, et même avant le début de la saison 2020, il a admis qu’il voulait être un peu plus sérieux.

Mais Norris a grandi encore plus en tant que figure des médias sociaux au cours des derniers mois en raison de ses exploits Esports alors que le monde virtuel de la course prend le relais des compétitions perdues de la vie réelle.

Interrogé par Autosport s’il prévoit de s’en tenir à son approche moins joviale pour 2020, il a répondu: «Difficile à dire.

“Une fois que tout redeviendra normal, je devrai revenir un peu plus sur ce que je dois faire une fois que nous serons en mesure de retourner chez McLaren et de commencer à travailler plus dur – allez sur le simulateur et [work on] installer.

«Je ne serai pas autant à la maison, je ne pourrais pas diffuser autant et je devrai prendre les choses un peu plus au sérieux.

“[But] Je ne vais pas changer; Je ne vais pas essayer d’être quelqu’un que je ne suis pas.

“Mais je dois juste m’assurer que je dis juste les bonnes choses au bon moment et que je ne me présente pas essentiellement comme quelqu’un qui essaie simplement d’être plaisant et de ne pas prendre les choses au sérieux.

«Je dois juste être le même moi – je peux toujours faire des blagues et des trucs.

“Mais je dois juste m’assurer que je suis perçu comme le gars qui se concentre et qui fait de temps en temps des blagues au lieu de plaisanter et qui donne parfois l’impression qu’il se concentre. C’est tout.”

Grâce à sa chaîne Twitch, Norris est sans doute devenu la figure de proue de la course Esports actuellement, et il est fier d’avoir contribué à faire connaître la course virtuelle à un public plus large.

“C’est la seule chose qui se passe en ce moment – c’est la seule chose vraiment intéressante pour beaucoup de fans de sport automobile et de gens qui veulent regarder la course et nous regarder les pilotes”, a-t-il expliqué.

«Donc, vous obtenez en plus de cela un peu plus d’interaction avec beaucoup de gens – un peu plus de médias et d’autres choses.

«Je pense que c’est une bonne chose non seulement pour moi mais pour l’Esport en général, pour les courses de sim.

“Parce que je pense que cela ne fait qu’élargir le monde de la course – de plus en plus de gens s’y lancent, les chiffres sont de plus en plus nombreux en termes de participants et de tout.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.