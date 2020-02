Lando Norris se calme sur les réseaux sociaux

Date publiée: 14 février 2020

Lando Norris dit qu’il apportera quelques changements à son utilisation des médias sociaux après les commentaires négatifs qu’il a reçus l’année dernière.

Le Britannique a non seulement excellé sur la piste lors de sa première saison, obtenant 49 points et battant son coéquipier Carlos Sainz 11-10 lors de la bataille de qualification, mais il est également devenu un élément important des objectifs de la F1 pour attirer un public plus jeune pour son plaisir. utilisation des médias sociaux.

Il n’y avait pas de pénurie de vidéos drôles et de mèmes du jeune, quelque chose qui, selon lui, était important pour donner aux fans un meilleur aperçu de la F1 dans les coulisses, mais pour 2020, nous pourrions en voir moins après que Norris a admis qu’il avait reçu des négatifs retour d’information.

“Je vais encore m’amuser, je vais toujours faire des blagues et faire ce que je fais”, a-t-il déclaré lors du lancement du nouveau MCL35 de McLaren, cité par Racefans.net.

«Mais il y a des moments où parfois je dois peut-être – ne pas changer d’orientation parce que je travaillais toujours dur, chaque fois que je devais travailler sur des choses et me concentrer, je le faisais – mais les choses peuvent être dépeintes très différemment de ce que je sais et me vois par rapport au monde extérieur.

«Beaucoup de gens me voient faire des blagues et peu importe, et donc ils se retournent et blâment beaucoup [for] les erreurs que je fais en m’amusant et en les voyant me semblent ne pas me concentrer par rapport aux autres pilotes.

“D’autres personnes ne publient pas de vidéos drôles et autres. Alors ils pensent que c’est la raison pour laquelle je fais parfois des erreurs. Je fais des choses et ils mettent le blâme sur le fait que je m’amuse plus et apprécie les choses plus que les autres. C’est juste ça. Je ne veux pas que je sois dépeint de cette façon, en gros. Mais je ne vais pas beaucoup changer, ce sont juste de petites choses ici et là. “

Norris a déclaré que “90%” du temps, il n’était pas affecté par la critique, mais il voulait trouver un meilleur “équilibre” entre sa course et le plaisir en ligne.

“Je dirais que 90% du temps, cela ne m’affecte pas du tout”, a-t-il expliqué. «Je trouve assez amusant de voir ce que les gens peuvent proposer, les idées et les rumeurs qu’ils ont et auxquelles ils pensent.

«Mais il y a encore des moments où vous voyez des choses qui jouent un peu dans votre esprit. Je ne dirais pas que cela m’a affecté de façon positive ou négative.

“Il y a des choses qui, comme avec moi peut-être en s’amusant et en faisant connaître ce côté de moi, vous voyez un commentaire comme des gens blâmant des choses sur des choses qui ne sont tout simplement pas vraies, mais c’est ce sur quoi ils croient que c’est basé.” Et c’est assez difficile d’être le monde dans lequel nous sommes dans le paddock et puis ce que les gens voient à la télévision et sur les réseaux sociaux, les choses peuvent toujours être très différentes.

“Donc, je pense juste essayer de trouver le bon équilibre et essayer de les mettre ensemble aussi bien que possible avec la façon dont les gens me voient.”

