Lando Norris se prépare à une saison 2020 plus détendue

Date publiée: 2 février 2020

Lando Norris de McLaren dit qu’il se sent “plus détendu” et “moins nerveux” maintenant qu’il sait à quoi s’attendre lors de sa deuxième saison de F1 en 2020.

Le Britannique a connu une solide première campagne avec McLaren en 2019, marquant 49 points pour assurer la P11 au Championnat, et il a eu beaucoup de malchance de ne pas marquer plus.

Mais il a admis qu’il était entré dans cette saison avec des nerfs et des incertitudes quant à savoir s’il était assez bon pour la F1, mais cette fois-ci, toutes ces préoccupations ont disparu.

“Je suis impatient de retourner dans la voiture, surtout cette année”, a-t-il déclaré dans une interview au site Web McLaren.

«J’étais l’année dernière, mais j’étais beaucoup plus nerveux à ce stade en 2019 avec toutes les nouvelles choses que je devais affronter: règles, informations, stratégies, façons de travailler, tout vraiment.

«Alors que maintenant, je connais beaucoup de ce genre de choses. Je me sens plus détendue et moins nerveuse. Au lieu de me demander si je suis prêt pour la première course, cette fois je sais que je le suis et c’est pourquoi je suis tellement excité.

“La Formule 1 est un sport tellement complexe, il y a tellement de facteurs qui influent sur les performances, et bien que vous puissiez les étudier, vous ne pouvez pas les comprendre correctement avant de les avoir expérimentés.

«Par exemple, gérer les pneus, savoir quand pousser et quand ne pas pousser, et comment réagir à une stratégie qui évolue rapidement. Il faut penser au long match en course et cela devient plus facile avec l’expérience. “

Un changement que Norris a fait cette année est de réduire sa boisson préférée – c’est-à-dire un grand verre de lait, et cela n’a pas été facile.

“Cela peut être un peu un choc, mais j’ai essayé d’arrêter de boire autant de lait”, a-t-il admis.

«C’était une grosse décision. Pendant l’hiver, j’en ai bu beaucoup! Chaque repas, chaque collation était toujours avec du lait. Je passais tellement de litres par jour et j’avais besoin de freiner un peu les choses.

“J’ai plutôt bu plus d’eau, mais c’est loin d’être aussi bon.”

