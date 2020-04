Lando Norris se sent plus respecté chez McLaren

Date publiée: 9 avril 2020

À l’approche de sa deuxième saison avec McLaren, Lando Norris estime qu’il a gagné plus de «respect» de ses collègues.

Norris a connu une fantastique saison de recrue en Formule 1, marquant 49 points en aidant McLaren à atteindre la P4 au Championnat des constructeurs, leur meilleur résultat depuis 2012.

A 20 ans, Norris reste le plus jeune pilote de la grille, mais il estime qu’il a désormais plus de respect au sein de l’équipe après un an de travail.

S’adressant à Autosport, Norris a accepté la suggestion selon laquelle il se sent plus à l’aise en tant que figure de proue au sein de l’équipe maintenant, mais ce n’est pas ce qu’il fait le mieux.

“J’imagine un peu, mais je suis encore bien meilleur au volant qu’autre chose”, a-t-il déclaré.

“Mais en même temps, juste parce que je le fais depuis un an, les gens gagnent un peu de respect et donc vous écoutent un peu plus en même temps.

«Je veux dire, je ne savais pas si je suis classé comme vétéran, mais je me sens plus en confiance en moi et je pense en même temps juste parce que vous êtes en deuxième année, et avec McLaren aussi, alors vous êtes un peu considéré comme un peu plus professionnel à certains égards, pas comme quelqu’un qui était juste là depuis un an, et vous gagnez un peu de respect.

«Les gens écoutent et ensuite vous devenez un peu plus un porte-parole où les gens comptent sur vous, ils vous écoutent et prennent des mesures à partir de ce que vous dites.

“Alors oui, je pense que c’est une bonne chose.

«En même temps, disons que vous dirigez les développements automobiles et que vous dirigez les ingénieurs et les aérodynamiciens et s’ils veulent développer la voiture d’une certaine manière, et vous savez que vos actions et vos propos ont des conséquences – pas des conséquences – mais ils mènent à des choses qui vont mieux et ou peut-être pire, au fond.

“Donc, je dois être un peu plus précis avec les choses que je dis et pas seulement être une sorte de recrue et toujours dire” oui “et être d’accord avec tout le monde.”

Le Britannique dit qu’il est plus “confiant” avant sa deuxième saison et qu’il a été plus facile de fixer des objectifs plus clairs.

Norris a dit qu’il se sentait «dans un bien meilleur endroit à l’approche de ma deuxième année, sachant les choses sur lesquelles je devais travailler.»

«Et cela m’a simplement permis d’avoir une meilleure stratégie, une meilleure concentration sur les tests de pré-saison, sachant les domaines sur lesquels je devais travailler», a-t-il ajouté.

«Et cela nous a beaucoup facilité la définition de nos objectifs, les objectifs que nous souhaitions atteindre, etc.

«Cela m’a juste permis de me sentir plus en confiance avec ce que je faisais avec ce que faisait l’équipe.

«Et mentalement, ça m’a mis dans un meilleur endroit pour les tests de pré-saison et pour aller en Australie [for the original 2020 season opener].

«Je dois donc simplement m’assurer de continuer ainsi, puis je continuerai une fois que nous recommencerons à courir.»

