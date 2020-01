Lando Norris s’ouvre sur l’inspiration de Valentino Rossi

Date publiée: 14 janvier 2020

Lando Norris a révélé à quel point l’influence de Valentino Rossi est forte sur sa carrière, disant que l’Italien l’a “inspiré” à être qui il est aujourd’hui.

Bien que Rossi participe au monde du MotoGP alors que Norris a maintenant terminé sa première saison en F1, le champion à neuf reprises a été la plus grande inspiration de Norris pour commencer à courir.

Le joueur de 20 ans a rencontré son idole pour la première fois en 2019 au GP britannique de MotoGP en août, tandis que Norris arborerait un casque et des bottes hommage à Rossi lors du Grand Prix d’Italie de F1 la saison dernière.

Avec le couple n’ayant pas avant l’année dernière, il peut sembler étrange que Norris ait développé une telle admiration pour Rossi, mais tout cela a du sens après que Norris a révélé que cela remonte à son enfance.

S’exprimant à Autosport International 2020, Norris a déclaré: «J’ai commencé à regarder Valentino avant de commencer à regarder la Formule 1, quand j’avais environ quatre ans.

«Il a été le premier gars que j’ai vu dans toutes sortes de courses, que ce soit des voitures, des rallyes, des vélos ou quoi que ce soit.

«C’était le gars qui, quand j’étais si jeune, que j’admirais, et je rêvais de lui ressembler à bien des égards.

«Il y a encore des choses et des caractéristiques qui me ressemblent, comme la conception de mon casque et les couleurs, et juste des choses que j’aime faire.

«C’est le gars qui m’a inspiré à être qui je suis aujourd’hui.»

Bien que Norris admette qu’il est fou de course, ce n’est que lorsqu’il s’est lancé dans le karting qu’il est devenu accro à une carrière dans le sport automobile.

«J’ai adoré la course. Dès que je l’ai vu une fois, j’ai adoré », a-t-il expliqué.

«J’ai d’abord regardé le MotoGP. Je me suis ensuite lancé dans un peu de course polyvalente, que ce soit la Formule 1, le rallye, les voitures GT, peu importe. J’ai adoré le sport automobile.

«La première fois que j’ai eu l’occasion d’aller voir une course, c’était quand j’avais environ six ou sept ans, ce qui était une course de karting, puis j’ai eu mon premier karting parce que tout ce que je voulais faire, c’était essayer, et c’est ainsi que tout a commencé. »

