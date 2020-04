L’annulation du Grand Prix d’Italie est une «fausse nouvelle»

Date publiée: 29 avril 2020

Le président de l’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, a qualifié les “fausses nouvelles” d’annulations du Grand Prix d’Italie.

Des informations dans la presse allemande suggèrent que la course à Monza ne se déroulera pas du tout cette année en raison de la pandémie mondiale, mais Damiani a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas et ils prévoient toujours d’organiser une course sous une forme ou une autre.

“Nous sommes convaincus que Monza sera là, bien que presque certainement à huis clos”, a déclaré Damiani à Sky Sport 24 en Italie.

“Nous ne comprenons pas pourquoi les fausses nouvelles concernant l’annulation du GP d’Italie du calendrier 2020 sont sorties.

“Nous n’avons pas la boule de cristal pour savoir ce qui va se passer début septembre.

“Nous espérons que l’urgence est terminée, nous espérons un miracle, mais aujourd’hui nous nous préparons pour un GP à huis clos.”

Damiani a également exclu la possibilité pour Monza de courir une course sur une piste inversée, affirmant que ce n’était tout simplement pas possible.

“Non, les circuits ont un chemin à parcourir”, a-t-il dit.

«Avec toutes les barrières, les bordures et la structure de l’ensemble du circuit, il est conçu pour être exécuté dans un sens.

“C’est pourquoi vous ne pouvez pas penser à faire un travail difficile et coûteux avec [new] des espaces et des voies d’évacuation pour l’autre direction.

Le Grand Prix d’Italie était initialement prévu pour le 6 septembre sur ce qui devait être un calendrier record de 22 courses en 2020.

La Formule 1 travaille maintenant à potentiellement commencer la saison en juillet, l’Autriche accueillant la première course sur le Red Bull Ring et suivie du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone la semaine suivante.

Les deux courses se dérouleraient à huis clos.

