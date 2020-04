«L’appariement Schumi / Senna n’aurait jamais fonctionné»

Date publiée: 9 avril 2020

Avoir Michael Schumacher et Ayrton Senna chez ses coéquipiers aurait vu Ferrari «se tirer une balle dans le pied», explique Luca di Montezemolo.

Deux des vainqueurs de course les plus prolifiques de Formule 1 et deux des concurrents les plus féroces, l’Italien affirme que cela n’aurait jamais fonctionné.

Di Montezemolo, responsable de Ferrari dans les années 1990, a récemment révélé que Senna l’avait approché en 1994 pour lui demander de courir pour Ferrari.

Le Brésilien serait mécontent de Williams et voulait une issue.

Di Montezemolo lui a dit de venir lui parler après le week-end du Grand Prix de Saint-Marin. Senna est mort dans cette course.

Cependant, si le Brésilien avait rejoint Ferrari, l’équipe n’aurait jamais signé Schumacher de Benetton en 1996.

Et nous savons tous à quel point cela a bien fonctionné pour la Scuderia.

Schumacher a brisé la sécheresse de son championnat des pilotes en 2000 avant d’ajouter quatre autres titres à son décompte pour devenir le seul sept fois champion du monde du sport.

“Un appariement Schumacher / Senna aurait signifié que nous nous tirerions une balle dans le pied”, explique Motorsport-total.com, comme l’a dit Di Montezemolo à Sky Sport 24.

«Cela n’aurait pas fonctionné.

“Si vous avez deux superstars dans la même équipe, vous ne gagnez pas.

Et même si di Montezemolo reconnaît que Schumacher et Senna dans la même équipe auraient été bons pour le spectacle, cela “n’aurait pas été bon pour Ferrari”.

