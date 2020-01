L’Arabie saoudite construit un circuit pour accueillir des courses de F1 en 2023

Date publiée: 17 janvier 2020

L’Arabie saoudite a confirmé son intention de construire une installation de «classe mondiale» et sera prête à accueillir des courses de Formule 1 à partir de la saison 2023.

Des informations ont été publiées plus tôt dans la semaine selon lesquelles la Formule 1 est sur le point de conclure un accord de 50 millions de livres sterling avec l’Arabie saoudite pour amener une nouvelle course au Moyen-Orient aux côtés de Bahreïn et d’Abou Dhabi.

Et ces plans semblent être en préparation alors que l’Arabie saoudite a dévoilé une piste de course pour faire partie du complexe de divertissement et de sport ultramoderne appelé Qiddiyah, qui est situé dans la capitale du pays, Riyad.

“Nous construisons une installation dans l’espoir qu’un accord soit conclu et qu’il y a une course ici en Arabie saoudite”, a déclaré le président-directeur général, Mike Reininger, à BBC Sport.

«La formalisation d’une course n’est pas pour nous à Qiddiyah. C’est en dehors des limites du projet lui-même.

«Mais nous construisons une installation qui sera en mesure d’accueillir un événement vraiment de classe mondiale comme l’un des éléments de signature que nous aurons à offrir ici à Qiddiyah à notre ouverture en 2023.

«Nous construisons actuellement une série d’installations sur circuit et hors route dans un seul endroit agrégé qui n’a vraiment été assemblé nulle part ailleurs dans le monde comme celui-ci.

«La pièce maîtresse pour nous va être le circuit de première année.»

Damon Hill, David Coulthard, Nico Hulkenberg et Romain Grosjean faisaient partie des invités qui ont montré une simulation de la piste, conçue par l’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz.

Wurz a déclaré: «C’est un privilège d’une vie de concevoir la zone de mouvement et de mobilité à Qiddiyah, y compris la piste Speedpark.

«Le projet nous offre des opportunités incroyables pour concevoir une piste, une véritable arène de course pour les pilotes et les spectateurs.

«La conception offre des changements d’altitude incroyables, en utilisant le magnifique paysage naturel. De même, il est conçu pour défier les conducteurs et les ingénieurs.

«Et, grâce à nos simulations, je peux vous assurer que c’est absolument passionnant comme expérience sur piste et hors piste.»

Bien que cette piste spécifique en Arabie saoudite ne soit pas prête avant 2023, la Formule 1 pourrait introduire une course dans le pays dès 2021 avec un circuit de rue temporaire.

